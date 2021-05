Las cinco claves del coche de empresa

El mundo de la automoción ha experimentado una revolución en los últimos años, pero ¿qué hay de su impacto en la imagen empresarial? ¿Puede un coche influir en el concepto que tienen los demás sobre tu negocio?

La división de DS AUTOMOBILES nos descubre las cinco claves para que los autónomos y las empresas puedan tomar la decisión más acertada.

Lo primero que llama la atención es siempre la marca, por ello, es importante elegir la que mejor represente los valores de la empresa. Si se trata de una marca joven pero con experiencia, audaz, innovadora, tecnológica, comprometida con el medio ambiente y aspira a la excelencia, DS Automobiles responde perfectamente a esta descripción.

Una mara premium perteneciente a Stellantis, cuarto grupo de automoción a nivel mundial, inspirada en el DS “Tiburón” de 1955, que hoy en día es un referente del lujo y savoir faire francés. Todo ello sin olvidar que DS se sitúa como bicampeona del mundo de Fórmula E, además de ser la marca con menos emisiones de CO2 en España durante 2020.

El currículum del coche de empresa continúa con el modelo. Tanto en el diseño o línea exterior como en el cuidado de los detalles de su interior, la filosofía de DS Automobiles se refleja en todos sus productos. Una gama de hasta cuatro modelos disponibles con motor térmico convencional (gasolina o diésel) o con motor E-TENSE electrificado: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100% eléctrico; y DS 7 CROSSBACK E-TENSE, DS 9 E-TENSE y, próximamente, DS 4 E-TENSE, híbridos enchufables con etiqueta cero y con la misma habitabilidad que las versiones térmicas. Variedad más que suficiente para poder elegir, siempre con garantías de acertar.

Pensando en tus necesidades y en el presupuesto del que dispones, llega el momento de sopesar las fórmulas de adquisición. Para ello, DS Business te asesora en la fórmula idónea para disfrutar de tu DS nuevo de empresa: renting o alquiler de larga duración, clásico y con todo incluido, renting con entrada, leasing o alquiler con opción a compra, adquisición al contado, financiación tradicional… Un sinfín de soluciones flexibles y personalizadas que se adaptan a la situación concreta de cada empresa.

Y ¿qué hay de los servicios adicionales? Con Only You, el programa de experiencia cliente de DS Automobiles, se podrá optar a una gama de servicios y ventajas como DS VALET, entrega y recogida de tu DS en el lugar que indiques; DS CLUB PRIVILÈGE, club exclusivo que te ofrece la posibilidad de vivir momentos únicos y beneficios en marcas de lujo colaboradoras; DS RENT, que ofrece la posibilidad de alquilar el modelo DS que elijas, por el tiempo que desees y siempre que lo necesites, en cualquier punto de la Red Comercial DS; DS ASSISTANCE, la asistencia 24 horas al día, 365 días al año, en toda Europa y ante cualquier contratiempo que tengas con tu DS; o DS AT YOUR SERVICE, un servicio de atención al cliente personalizado, disponible telefónicamente y a través de chat online. Todos ellos, servicios que harán el día a día en tu empresa mucho más fácil.

Tras estas primeras cuatro elecciones importantes, llega el paso final. Asegurarse de que puedes ahorrar tiempo en beneficio de tu empresa. Con este fin, DS ofrece la APP MyDS, que conecta tu Smartphone con tu DS para gestionar el vehículo de una forma ágil, todos los servicios Only You, NAVEGACIÓN CONECTADA con reconocimiento de voz y servicios como la información del tráfico en tiempo real y las alertas de zonas de peligro, y mantenimiento remoto a través de DS CONNECT BOX, que transmitirá los datos técnicos del coche anticipando y acelerando así las intervenciones en tu DS.