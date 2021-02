Beatriz J. Puñales, de Mama Zebra Cosmetics: "No nacimos para ser pequeños, sino para llegar a lo más alto"

Mama Zebra Cosmetics nace en 2014 de la mano de la joven Beatriz J. Puñales con el concepto de una cosmética con menos químicos y más ingredientes de origen natural, que en aquel momento no podían encontrarse más allá de los jabones artesanales “de la abuela”.

La cosmética natural se ha profesionalizado y ha salido del ámbito familiar a los mercados del gran consumo con mucha fuerza. El sector demanda y Mama Zebra escucha.

Lo que Beatriz también pretende demostrar es que con los ingredientes naturales también se pueden hacer grandes productos y obtener increíbles resultados, reduciendo así la ingesta de elementos artificiales de nuestra piel. Ella supo interpretar este deseo por parte del público cada vez más consciente de la contaminación ambiental y que demanda más productos naturales para “depurarse” de esta saturación química.

En 2018 Mama Zebra inició un cambio de imagen y de productos, aunque no de filosofía (por suerte), se puede ver una imagen más cuidada de la firma que denota lujo y exclusividad, y es que así será la nueva línea de la firma, empezando por lo que ya se ha filtrado en las redes con un producto antiedad con potentes elementos de origen orgánico para unos resultados increíbles que verá la luz este próximo mes de marzo.

Beatriz, ¿por qué crear Mama Zebra Cosmetics? ¿Cómo sucedió?

Es una pregunta que me formulan muy a menudo, y mi respuesta siempre es la misma: ¿y por qué no cuando hay un mercado demandando a voces estos productos?. A mis 27 años apenas había tenido experiencias laborales en relación a mis estudios (Diplomada en Turismo) y a pesar de tener un premio Internacional en Investigación Turística las puertas laborales no se me abrían, ocasionalmente daba clases de inglés o hacía alguna función como traductora porque soy bilingüe Español-Inglés.

Cuando por fin me llegó una oferta de trabajo (y no de prácticas no remuneradas) para la temporada de verano en un Hotel con Spa no podía imaginar que esa experiencia iba a cambiar mi vida. Antes de acabar la temporada me hicieron responsable de ventas del Spa del hotel, por lo que pude estar en contacto con mi pasión: la cosmética. Y fue lo que me abrió los ojos y pensar qué es a lo que realmente me quería dedicar el resto de mi vida.

Así con mis pocos ahorros, una ayuda estatal y mucha creatividad inicié mi andadura empresarial. Sabía que iba a funcionar, el mercado lo demandaba a gritos y nadie cubría esa necesidad de productos más naturales y de gran calidad. Así de simple surgió Mama Zebra.

¿Qué te diferencia del mercado actual?

Además de un gran producto, nuestro sistema de embajadoras. Hemos creado una crema antiedad con una gran carga de elementos de origen natural, vitaminas, antioxidantes y minerales además de no estar testado en animales, que se va a dar a conocer gracias a nuestro programa de Embajadoras, ellas son la innovación de nuestro “lavado de cara”.

Ellas serán las que den a conocer nuestro producto, nuestra filosofía, saber hacer y las que hablen de las maravillosas cualidades de nuestro nuevo producto. Lo mejor del programa son ellas mismas, la idea es crear una comunidad de mujeres que comparten la misma afición y con los mismos valores, y sobre todo libertad para pertenecer al programa de Embajadoras. Además, y no es obligatorio para pertenecer a la comunidad, ellas obtienen una retribución inmediata si venden alguna crema, sin exclusividad, permanencia, mínimos, cuotas fijas o sistema piramidal. Queremos seguir en la idea del ideal del feminismo: libertad de decisión y acción. Si ellas deciden salir del programa no hay ningún problema, si no venden 10 cremas semanales no hay problema, si no reclutan a más chicas para ganar más dinero no hay problema. Es lo que nos diferencia, sin presiones y a su ritmo, nos preocupa más que se hable bien de nuestra firma que de presionar a mujeres a vender muchos productos para poder obtener algo de dinero a fin de mes, no queremos abusar del tiempo y el esfuerzo de sus vidas, por eso ofrecemos las comisiones más altas del mercado, porque su tiempo es oro.

¿Cuál es vuestro plan para el futuro?

Mama Zebra no nació para ser pequeña, quiero llevar mi empresa a lo más alto. Espero este año lanzar otro producto el cual ya se está elaborando y seguir ampliando la firma con grandes productos, porque en España hacemos las cosas muy bien y eso hay que darlo a conocer a todo el mundo, por lo que sí, en un futuro, Mama Zebra será internacional y le hará la competencia a las grandes firmas. Pienso que no es malo ser ambicioso y querer más de esta vida, no es malo siempre y cuando no tengas que apagar la luz de los demás para brillar.

La verdad es que esta pandemia nos ha enseñado que las personas cuentan, que nos echamos de menos más de lo que creemos, tengo ganas de tomar café con amigas y abrazar a familiares, somos “animales sociales”. Por eso que el proyecto de embajadoras sea tan importantes, no somos números, cada uno de nosotros cuenta.

Y con tanta precariedad laboral, si a alguna Embajadora le puedo permitir pagar la factura de la luz ese mes, o llenarle la cesta de la compra esa semana, sería un privilegio; porque no es limosna, es retribución por su esfuerzo y dedicación a nosotros.