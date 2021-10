Global Renaissance, encuentro anual del G20 YEA, cuenta con representantes de CEAJE en esta edición

Global Renaissance es un congreso de dos días que ha reunido a empresarios, economistas y políticos para debatir sobre el futuro global de los jóvenes empresarios. Centrado en sostenibilidad, inclusión, innovación y prosperidad, el encuentro busca generar nuevas propuestas que faciliten la recuperación de la economía global.

El evento tuvo lugar en Milán, en el auditorio de Assolombarda, y de él se extrajeron discusiones en un informe con unas conclusiones finales que se pondrán en común en la cumbre del B20 de Roma, que comenzó ayer.

En esta ocasión, los jóvenes empresarios de España, cuentan con la representación de Lois Babarro y Antonio Magraner: “La respuesta a un mundo post Covid no es solo una cuestión de digitalización o transformación energética sino de la búsqueda de un mundo más inclusivo, más igualitario, más sostenible…en definitiva, la búsqueda de un crecimiento que solo pueda ser definido como tal si este repercute en beneficio de la sociedad”, declaró Lois Babarro, Vicepresidente de CEAJE y de Yes for Europe.

“Cumbres como el G20 YEA, y organizaciones como FIJE o YES FOR EUROPE, antes de la pandemia eran importantes, pero tras la pandemia, ha quedado demostrado que lo son aún más. Las alianzas, de todo tipo, van a ser cada vez más y más importantes, un factor clave en la recuperación y crecimiento de la economía en la situación post Covid, por lo que tenemos que fomentar y fortalecer alianzas estratégicas en beneficio de los jóvenes empresarios, procedan de donde procedan”, afirmó Antonio Magraner, Vicepresidente de CEAJE y Secretario General de FIJE.