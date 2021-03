“[MR] adhesivos, la revolución de las etiquetas''

MR adhesivos es una empresa que realiza todo tipo de diseños, ya sea partiendo desde cero o haciendo pequeñas modificaciones a diseños de los clientes. También asesora sobre materiales de última generación. Hablamos con su CEO para conocer su experiencia de emprendimiento.

¿Qué es MR adhesivos, a que os dedicáis?

Somos una empresa creada desde 0 a mediados de 2015, dinámica, joven y transgresora, que nos gusta hacer las cosas bien, con pasión y teniendo al cliente siempre en el centro de todo. Ofrecemos soluciones personalizadas de etiquetado y packaging a todo tipo de empresas.

Ofrecemos soluciones 360º que se adaptan a cada uno de estos obstáculos. Nuestra solución más novedosa y que mejor encaja con esta necesidad, es la impresión bajo demanda. Instalamos equipos de impresión digital en las empresas de nuestros clientes con los que son capaces de poder imprimir sus propias etiquetas a color, con una gran calidad y velocidad, al momento, y lo más importante, la cantidad exacta de etiquetas que necesitan.

La puesta en marcha de las máquinas de impresión de etiquetas es muy costosa, y por ello, los clientes se sienten obligados en muchas ocasiones a adquirir un numero de etiquetas más elevado del que precisan, para así optimizar costes, esto implica un gran número de etiquetas que van a terminar sin utilizarse en muchas ocasiones, con lo que conlleva el desperdicio de tiempo, dinero y sobre todo de material, y aquí es donde nosotros ponemos nuestro foco, en el lado de la sostenibilidad y evitando desperdicios, ya que todas las empresas y todos en general, tenemos un compromiso muy responsable con nuestro planeta.

¿A que tipo de clientes os dirigís?

Nos dirigimos a fabricantes de productos, en especial a todos aquellos que fabrican para terceros y exportan, ya que la personalización de los productos está a la orden del día y en constante crecimiento. Este es nuestro valor diferencial hacia la competencia, y es aquí donde juega un papel importante una buena personalización en el etiquetado de los productos y su packaging.

Ofrecemos un departamento de diseño y asesoramiento a nuestros clientes para plasmar sus ideas y llevar a cabo sus proyectos con el mejor de los resultados. Disponemos de un servicio técnico especializado, para poder realizar el correcto mantenimiento de los equipos que suministramos, tanto de impresión como de aplicación de etiquetas.

¿Cómo consideras el camino del emprendimiento en España?

Emprender aquí o en cualquier parte del mundo no es un camino fácil, pero sí, muy bonito y apasionante, aunque se lo recomiendo a todas las personas, creo que no es para todo el mundo, ya que conlleva un gran sacrificio e implicación, y tienes que estar por y para el negocio, siempre 24/7, y eso creo que es la parte más complicada. Tienes que estar bien rodeado de personas tanto en lo personal como en lo laborar que te apoyen y comprendan lo que haces.

Hace un tiempo, escuche una frase, que me marco mucho, decía “la diferencia entre España y EEUU, es que allí tienes una idea o quieres emprender un negocio, y siempre aparecen dos o tres personas para ayudarte, la diferencia aquí en España, es que tienes una idea y quieres emprender algo y parece que siempre aparezcan dos o tres pero para pisotearte”. Sea más cierto o no, a mi me marcó mucho, y considero que se ponen demasiadas trabas a los emprendedores en este país, y eso tiene que cambiar.

¿Qué planes de futuro tenéis?

Principalmente nuestros retos para los próximos años es seguir consolidando la empresa, abrir nuevas áreas de negocio, crecer y seguir ayudando a nuestros clientes, continuar diferenciándonos de la competencia, ya que ahí es donde somos más fuertes.

Los planes de sostenibilidad son prioritarios para nosotros, y creemos que vamos por el buen camino, aunque todavía queda mucho camino por recorrer y mejorar, en ese y en muchos otros ámbitos donde los objetivos ODS son una de nuestras fuentes de inspiración.