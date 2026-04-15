Las rebajas del IVA generalizadas a combustibles o electricidad no funcionan: "Tendrían que ser transferencias directas de renta y líneas de liquidez"

En el programa 'Herrera en COPE', Victoria Ballesteros ha analizado la efectividad de las medidas del Gobierno para contrarrestar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Los expertos, como Judith Arnal, analista de FEDEA, coinciden en que el impacto es limitado y que las rebajas generalizadas del IVA no son la solución adecuada.

Según los criterios del Banco Central Europeo, aunque España es uno de los países que más recursos ha movilizado, a las ayudas les falta foco. Las rebajas del IVA generalizadas a combustibles o electricidad, como las incluidas en el plan anticrisis del Gobierno, distorsionan los precios y no benefician más a los colectivos vulnerables, sino a las rentas altas.

Europa Press La investigadora senior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano y Consejera del Banco de España, Judith Arnal

El modelo alternativo: transferencias directas

Por este motivo, habría que cambiar el modelo. La analista de FEDEA, Judith Arnal, propone una alternativa clara: "No solo ayudas focalizadas, sino además ayudas que no distorsionen la señal de precio". Para los hogares, explica, la solución pasa por "transferencias directas de renta", mientras que para los sectores empresariales la clave está en las "líneas de liquidez" o "créditos fiscales".

Tendrían que ser transferencias directas de renta, y lo mismo en los sectores empresariales"

Un ejemplo de medida que sí funciona, según Arnal, es el bono social térmico. Este es el camino por el que "deberían ir el resto de medidas", al tratarse de una ayuda directa y focalizada en quienes más lo necesitan.

Europa Press La investigadora principal del Real Instituto Elcano, Judith Arnal

La exigencia de temporalidad de Europa

Otro de los criterios que marca Europa es la temporalidad de las ayudas. Estas deben finalizar en cuanto la situación lo permita, y los gobiernos deben evitar "caer en la tentación de prorrogarlas de cara a procesos electorales".

Los análisis de expertos, como los de FEDEA, señalan que las actuales medidas solo amortiguan parcialmente el golpe del shock energético. Este es uno de los problemas de la rebaja del IVA a los carburantes, ya que su carácter generalizado reduce su efectividad.

Además, este tipo de bajadas de impuestos tiene otras consecuencias. Como explican algunos economistas, una bajada del IVA supone en realidad una pérdida de ingresos para las comunidades autónomas, que comparten el impuesto al 50% con el Estado y deberían ser compensadas.