"La previsión de gasto en pensiones para este año son 230.000 millones de euros, es decir, más de 14.300 millones al mes, esto hay que pagarlo y no hay presupuestos"

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha puesto sobre la mesa la cifra que marca la realidad más inmediata del sistema de pensiones en España. Durante su intervención en el programa La Linterna con Expósito, ha señalado que "la previsión son 230.000 millones de euros para este año, es decir, más de 14.300 millones de euros al mes". Una cantidad, ha remarcado, que "hay que pagarlo, y vuelvo a repetir lo mismo de antes, aquí no hay presupuestos generales, que nos digan de dónde va a salir el dinero".

En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado INTegraSS, una nueva herramienta de la Seguridad Social diseñada para ofrecer proyecciones detalladas sobre el futuro del sistema. Con este modelo, el Ejecutivo busca anticipar soluciones a los problemas y garantizar la viabilidad de las prestaciones a largo plazo, en un intento por calmar el debate sobre su sostenibilidad.

Un sistema sostenible que divide a los expertos

Según las proyecciones del Gobierno, el gasto promedio en pensiones se mantendrá en el entorno del 14% del PIB hasta 2050. Saiz ha destacado que esta cifra es inferior al 14,4% estimado por la AIReF y se alinea con la regla de gasto pactada con Bruselas. "El sistema de pensiones es sostenible, el gasto futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando", ha asegurado la ministra.

Las pensiones son la piedra angular del estado de bienestar"

EFE La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz

La nueva herramienta INTegraSS procesa las bases de datos de la Seguridad Social y las cruza con proyecciones macroeconómicas y demográficas para adelantarse al comportamiento del sistema. Para la ministra, se trata de "un avance decisivo para el diagnóstico y calificación de nuestro sistema público", ya que permitirá afrontar retos como la jubilación de la generación del ‘baby boom’. Saiz ha defendido que "las pensiones son la piedra angular del estado de bienestar".

El reto demográfico y las nuevas formas de jubilación

El modelo proyecta un aumento de la población hasta los 53,7 millones de personas en 2050, con una esperanza de vida que superará los 88 años. En este escenario, la ministra ha destacado que la jubilación demorada ha aumentado hasta el 13% en los primeros meses del año, ocho puntos más que en 2019. Además, la edad media de jubilación se sitúa ya en los 65,2 años, lo que refleja un cambio de tendencia.

Es importante anticipar retos que ya sabemos, como la evolución demográfica y la jubilación del baby boom"

Alamy Stock Photo Una jubilada leyendo en el balcón de su casa en Barcelona

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha clausurado el acto de presentación defendiendo que herramientas como INTegraSS refuerzan la credibilidad del Gobierno. Cuerpo ha resaltado que permiten pasar de un enfoque reactivo a uno anticipador. "Es importante anticipar retos que ya sabemos, como la evolución demográfica y la jubilación del baby boom", ha afirmado el ministro.

A pesar de las proyecciones a largo plazo, el debate se centra en la realidad actual: el alto gasto de la Seguridad Social este año, que incluye jubilación, viudedad y bajas laborales. La falta de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024 añade incertidumbre sobre cómo se financiará el sistema, mientras miles de jubilados mutualistas esperan recuperar parte de la renta que Hacienda les retuvo y la Seguridad Social se prepara para el pago a miles de pensionistas con la revalorización.