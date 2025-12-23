Los premios de la Lotería de Navidad tienen fecha de caducidad: si pasa este día, ya no podrás cobrar el dinero en ninguna entidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido un año más la suerte por toda España, pero tras la euforia inicial llega el momento de gestionar los premios. En el programa 'La Linterna', el periodista Rubén Corral ha elaborado junto a Carlos Cruzado, técnico en Hacienda, una completa guía fiscal para aclarar todas las dudas. La principal advertencia es clara: los décimos tienen fecha de caducidad y es fundamental conocer los plazos y procedimientos para no perder el dinero.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?

La pregunta más importante para los agraciados tiene una respuesta firme. Tal y como ha explicado Carlos Cruzado en la COPE, "hay un plazo de 3 meses, o sea, concretamente hasta el día 23, a partir del día siguiente, hasta el 23 de marzo podríamos cobrar cualquier premio". A partir de esa fecha, el derecho al cobro expira y el dinero ya no podrá ser reclamado en ninguna entidad, pasando a manos del Tesoro Público.

Hay un plazo de 3 meses, hasta el 23 de marzo podríamos cobrar cualquier premio" Carlos Cruzado Técnico de Hacienda

La guía fiscal: ¿cuánto se queda Hacienda?

Otra de las grandes cuestiones es la tributación. Cruzado ha aclarado que en 2025 el importe mínimo exento es de 40.000 euros. Esto significa que solo los tres primeros premios tributan. Por ejemplo, del Gordo, dotado con 400.000 euros al décimo, "te quedas con 328.000, son 72.000 los que se queda Hacienda", ha detallado el técnico. Los premios inferiores, como la popular pedrea, están libres de impuestos.

EFE Administración de la calle Hernán Cortés de Santander donde se ha vendido el número 60.649, agraciado con un quinto premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

En el caso de los décimos compartidos, el impuesto "se prorratea en función de lo que juega cada uno". Es crucial que todos los participantes se identifiquen en el momento del cobro para evitar que Hacienda lo considere una donación. Para cobrar un premio superior a 2.000 euros, es obligatorio acudir a una de las entidades financieras autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Los importes menores se pueden cobrar en cualquier administración, donde también se puede comprobar el resultado de los décimos.

Consejos para no tener problemas

La gestión de un premio inesperado requiere cautela. Si se pierde un décimo, es fundamental "denunciarlo para evitar que alguien que lo encuentre pueda ir a cobrarlo", y para ello es muy útil tener una fotografía del mismo. Por el contrario, si alguien se encuentra un boleto, no debe cobrarlo, pues podría constituir un delito de apropiación indebida. Lo correcto es entregarlo en una comisaría. Además, Cruzado ha advertido sobre la tentación de vender un décimo premiado, una práctica asociada al blanqueo de capitales que puede acarrear graves consecuencias penales.

EFE Empleados y propietarios de la administración de lotería situada en la estación de servicio La Chasnera, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona

Una alegría muy repartida

Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha llevado la alegría principalmente a la provincia de León. La suerte ha sonreído especialmente al Valle de Laciana, una zona muy castigada por los incendios del verano y recientes accidentes mineros. Diego, uno de los agraciados, ha expresado su deseo en la radio: "Ojalá alguna de las 5 familias afectadas del valle les haya tenido la suerte de tener un décimo, y aunque no les vayas a dar una alegría ni mucho menos, pero una pequeña sonrisa, igual les puede sacar en estas navidades".

Ojalá alguna de las 5 familias afectadas del valle les haya tenido la suerte de tener un décimo" Diego Uno de los ganadores de El Gordo de la Lotería de Navidad

El premio en el valle fue distribuido en gran parte por la Asociación de Alzheimer, cuyos trabajadores, directivos y voluntarios compartían el número. Diego, que se enteró de la noticia mientras volvía a casa en tren, ha contado que el décimo "ya está donde tiene que estar" y que uno de sus primeros planes es cumplir el sueño de su madre: "Quiero es ir con mi madre a Nueva York por fin, porque ella quiere conocer la ciudad".