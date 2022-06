El precio de la vivienda sube hasta niveles no vistos desde 2007 ¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

Es el gran miedo que tenemos todos. Los últimos datos sobre el precio de la vivienda resucitan fantasmas del pasado. Según el Instituto Nacional de Estadística, ha subido en el primer trimestre del año un 8,5 %, con respecto al mismo periodo de 2021. Esto supone el mayor aumento registrado desde septiembre de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria alcanzó su pico. La vivienda nueva se encareció un 10,4% y la de segunda mano, un 8,2%.

“No estamos en una burbuja inmobiliaria, sino en un subidón de precios"

Sin duda, el mercado inmobiliario está un momento incierto pero, los expertos consultados por COPE llaman a la calma y aseguran que no estamos ante el mismo escenario que en el 2007. “No estamos en una burbuja inmobiliaria, sino en un subidón de precios que se puede corregir aumentando los tipos de interés”, nos cuenta el economista y experto en mercado inmobiliario Borja Mateo. Se trata, efectivamente de la mayor subida desde la burbuja inmobiliaria pero el panorama es distinto por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

¿POR QUÉ AUMENTA LA DEMANDA?

La inestabilidad en los mercados, la creciente inflación e incluso la guerra en Ucrania son algunos de los motivos detrás del crecimiento de la demanda. En momentos de incertidumbre económica la inversión en ladrillo aumenta. Tal y como nos cuenta Borja Mateo, “los bienes que mejor protegen a la inversor de esa subida de la inflación y, por tanto de la erosión de su patrimonio, son los activos reales: vivienda, oro puede o cualquier bien que sea tangible o no financiero”.

Aún así, esta realidad no siginifica que no sea un buen momento para comprar una vivienda. Esa decisión no tendría que estar condicionado por el precio sino por la rentabilidad que se le pueda sacar en ese momento concreto. “Lo que hay que hacer es ver a qué precio se podría alquilar ese piso. Una vivienda vale lo que sus frutos, por tanto, compras que se realizan con una rentabilidad por debajo del 2% son muy malas compras”, nos aconseja el experto.

LA VIVIENDA SUBE EN TODA ESPAÑA

Ninguna comunidad autónoma se libra del crecimiento del los precios. La mayor subida la encontramos en Baleares (12%), seguida de Canarias y Cantabria, ambas en el 11%. Por el contrario, los lugares de España donde menos ha subido son Asturias (+1,1), Aragón (+1,4) y Galicia (+1,5).

Para poner un ejemplo práctico, mientras que hoy un piso ubicado en el centro de Sevilla de 70 m2 y dos habitaciones, vale en el mercado 288.000€, hace justo un año estaba entorno a los 250.000€