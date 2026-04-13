Pilar García de la Granja, experta económica: "Da igual que te suban el salario, porque la inflación sube más, y si logras atraparla, te cambian de tramo y pagas todavía más"

En plena campaña de la Renta, vuelve a la palestra el debate sobre la necesidad de deflactar el IRPF. Esta cuestión ha sido analizada en las 'Clases de Economía' de 'La Linterna' con Expósito, donde la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha desgranado el impacto que tiene para los contribuyentes el no ajustar la tarifa del impuesto a la subida de los precios. La consecuencia directa es que, aunque un trabajador vea incrementado su sueldo, su carga fiscal también aumenta, lo que se traduce en una mayor retención y una pérdida de poder adquisitivo real.

Una corrección técnica que no llega

Deflactar el IRPF consiste en ajustar sus tramos al aumento de la inflación para evitar que los contribuyentes paguen más impuestos por una subida de sueldo que solo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo. Según explica Rubén Jiménez, del registro de economistas asesores fiscales, se trata de "una corrección técnica que tenía que ser de carácter obligatorio, pero no lo es". A pesar de que la mayoría de comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Madrid o Baleares han deflactado la parte autonómica del impuesto, el tramo estatal permanece sin cambios.

Es que esto es una corrección técnica, que tenía que ser de carácter obligatorio, pero no lo es"

Gemini Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

El coste para el bolsillo del contribuyente

La no aplicación de esta medida tiene una repercusión directa en el bolsillo del ciudadano, un sobrecoste que, según cálculos del registro de economistas asesores fiscales, asciende a 12.000 millones de euros que van a parar a las arcas de Hacienda. Por ejemplo, para un salario de 25.000 euros anuales, no deflactar el IRPF supone pagar 250 euros más al año, una cifra que puede alcanzar los 2.100 euros a medida que aumenta el nivel de renta. Esta situación agrava la presión fiscal sobre los trabajadores, como evidencia que de un salario medio de 33.700 euros, 21.000 se destinen a Hacienda.

La trampa de la subida salarial

Pilar García de la Granja califica la deflactación como "la medida más justa que hay". La experta ha señalado la trampa en la que caen muchos trabajadores: "Da igual que te suban el salario, porque la inflación sube más, y si logras atraparla, te cambian de tramo porque tienes más ingresos y pagas todavía más". Esta situación, subraya, neutraliza cualquier beneficio de una mejora salarial destinada a combatir la inflación.

Da igual que te suban el salario, porque la inflación sube más, y si logras atraparla, te cambian de tramo y pagas todavía más"

Gemini Una persona irreconocible que mira una nómina que cobra un salario bruto de 2.300 euros al mes

En este sentido, García de la Granja apunta que "el Partido Popular tiene toda la razón" en su insistencia para que se aplique la medida. Sin embargo, el Gobierno "lleva sin deflactar la inflación desde que llegó a Moncloa". Mientras tanto, el Ejecutivo ha vuelto a inyectar dinero en la hucha de las pensiones, que alcanza su nivel más alto de la última década gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, a la vez que la deuda de la Seguridad Social se agranda hasta los 136.000 millones de euros.