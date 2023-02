Pablo Gimeno, experto financiero, nos explica por qué no conseguimos ahorrar

Pero, con la importancia que tiene ahorrar para tener dignas y hacerlo con anticipación, ¿cómo puede ser que, 7 de cada 10 españoles, no consigan hacerlo? "Tenemos un salario medio en España muy bajo y unas capacidades de ahorro muy mermadas en comparación con el resto de la Unión Europea. Pedirle a alguien que ahorre, cuando no puede llegar a fin de mes, es complicado" nos explicaba Pablo Gimeno, entre otros factores para no conseguir preparar financieramente nuestros años sin trabajar.