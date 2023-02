Óscar Martínez, experto inmobiliario, nos explica las medidas para sortear ese tope del 2%

Desde el alquiler de habitaciones hasta utilizar la figura jurídica de la "tácita reconducción", en la que ahondaremos más adelante. Con ella, son muchos los arrendadores que sortean ese tope del 2% para poder subir a sus inquilinos el alquiler. Pero, ¿son efectivas esta medida o a la larga van a perjudicar a los propietarios?

"Se pueden hacer muchas cosas, pero luego los juzgados no te dan la razón. Yo no lo veo tan claro, los juzgados apoyan, por lo general, más a un inquilino que a un propietario. No creo que puedan aplicar esas normas" nos contaba el experto inmobiliario. Es decir que, quizá, de forma inicial les sirva para poder subir el precio del alquiler, pero, en un largo plazo, será una medida que sea perjudicial paa los propietarios.