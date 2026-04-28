"Implantar un peaje de tres céntimos por kilómetro recorrido por coche supondría a cada conductor de media unos 110 euros al año"

Las constructoras españolas reclaman de nuevo la implantación de un peaje para financiar la conservación de carreteras. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha explicado en la sección 'Clases de Economía' con Ángel Expósito la propuesta de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La patronal vuelve a defender que hay que pagar por el uso de las carreteras españolas y, para ello, propone una medida que el propio Gobierno estuvo a punto de implantar: un peaje de 3 céntimos por kilómetro recorrido. Esta medida, según sus cálculos, supondría de media para cada conductor unos 110 euros al año.

Un déficit de 407.000 millones en una década

La patronal de las constructoras ha calculado que se necesitarán más de 407.000 millones de euros en los próximos 10 años para garantizar el desarrollo, mantenimiento y adaptación de las infraestructuras en España. Según el informe anual presentado por Seopan, solo mantener las infraestructuras existentes exigirá un desembolso de 127.341 millones de euros en la próxima década, lo que equivale a unos 12.700 millones anuales. A esta cifra se suman otros 280.000 millones para construir nuevas infraestructuras y adaptar las actuales.

El presidente de la patronal, Julián Núñez, ha desglosado estas cifras, insistiendo en que es una estimación conservadora: "Son 58.000 millones en carreteras de todas las administraciones, más de 20.000 en ferrocarriles de titularidad estatal y 48.600 en infraestructuras hidráulicas". Según el análisis de la organización, desde 2010 las administraciones han dejado de invertir casi 8.000 millones de euros en conservación viaria. "Hemos tardado prácticamente 15 años en recuperar el volumen de inversión que teníamos antes de la crisis financiera", ha apuntado Núñez.

Hemos tardado prácticamente 15 años en recuperar el volumen de inversión que teníamos antes de la crisis financiera"

COPE Asturias Un vehículo se detiene en las cabinas de La Magdalena (AP-66)

Para cubrir este déficit, Seopan calcula que sería necesario incrementar un 56% la dotación anual para conservación de carreteras, pasando de los 2.800 millones actuales a 4.370 millones al año. El esfuerzo sería aún mayor en las vías del Estado, con un aumento del 80%, y también significativo en las redes autonómicas y de diputaciones, con incrementos del 69% y el 82% respectivamente. Una situación que explica las diferencias de hasta el 600% en el pago de peajes según la comunidad autónoma.

La solución: un peaje para todos

Para financiar estas necesidades sin subir impuestos, Núñez ha defendido la tarificación por uso de las infraestructuras viarias. La propuesta de Seopan contempla un peaje a vehículos ligeros de 3 céntimos por kilómetro en vías interurbanas. Aplicado al recorrido medio de un conductor en España fuera de núcleos urbanos, unos 3.700 kilómetros al año, el coste ascendería a 111 euros anuales por vehículo.

Es exactamente lo que ya paga de media cada contribuyente para sostener el mantenimiento de las carreteras españolas"

Europa Press Atasco en la autovía

Núñez ha argumentado que esta cifra "es exactamente lo que ya paga de media cada contribuyente para sostener el mantenimiento de las carreteras españolas", pero con la diferencia de que "en este caso lo harían exclusivamente los usuarios de la carretera". Según la organización, este modelo generaría más de 43.000 millones de euros en una década, permitiría reducir los peajes actuales a la cuarta parte y aportaría más de 4.000 millones a 2.680 municipios. El Gobierno ya ha confirmado subidas de hasta el 5% en algunos peajes a partir de 2026.

Otras reclamaciones del sector

Además de la tarificación, Núñez ha reclamado una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y un nuevo marco legal para impulsar la colaboración público-privada. También ha pedido la reactivación del Real Decreto Ley 3/2022, el mecanismo de compensación de costes aprobado tras la guerra de Ucrania, para paliar el alza de precios derivada del conflicto en Oriente Medio. En el ámbito ferroviario, Seopan avala el acuerdo del Gobierno con los sindicatos y pide incrementar un 43% los contratos de mantenimiento de la red de alta velocidad. Ante el aumento del tráfico por la liberalización, proponen añadir más maquinaria en las líneas de mayor uso.

Finalmente, en cuanto a las infraestructuras hidráulicas, que necesitan más de 125.000 millones de euros, la patronal ha planteado dos palancas. Por un lado, que el Estado recupere el nivel de inversión previo a la crisis financiera, alcanzando los 6.500 millones de euros al año. Por otro, impulsar convenios de cofinanciación entre administraciones para acometer las obras necesarias con mecanismos de recuperación de costes a 30 años, como establece la directiva europea.