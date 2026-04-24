García de la Granja, sobre la implementación de Bizum en tiendas: "Yo sigo defendiendo el dinero en metálico, es la mejor manera de saber cuánto cuestan las cosas"

El programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, ha abordado en sus Clases de Economía una de las novedades financieras más esperadas: el pago con Bizum en tiendas. La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado la noticia de que a partir del próximo 18 de mayo se podrá empezar a pagar a través de Bizum en las tiendas. Ante esta implementación, la periodista ha ofrecido una perspectiva que defiende los métodos de pago tradicionales.

Yo sigo defendiendo el dinero en metálico, es la mejor manera de saber cuánto cuestan las cosas"

Aunque ha reconocido las ventajas de la tecnología actual, señalando que "ahora la tarjeta la puedes también llevar en el móvil o en el reloj, y tampoco te haría falta esa tarjeta física", García de la Granja ha sido clara en su postura: "Yo sigo defendiendo el dinero en metálico, Ángel, a mí me parece que es la mejor manera, y lo dicen todos los expertos, de saber cuánto cuestan las cosas, cuánto te estás gastando y cuánto ahorras".

Alamy Bizum

Bizum en tiendas físicas: así funcionará

La llegada de Bizum a los comercios físicos es un paso más en la expansión de esta solución de pagos, que ya cuenta con 30 millones de usuarios en España. A partir de mayo, se podrán abonar compras en tiendas y grandes superficies con el móvil, entrando a competir directamente con gigantes como Apple Pay y Google Pay, además de las redes de tarjetas de crédito tradicionales.

La operativa se basará en la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), que permite los pagos sin contacto o contactless. El usuario solo tendrá que acercar su móvil al terminal de punto de venta (TPV). Para ello, será necesario descargar la aplicación Bizum Pay, aunque varias entidades bancarias ya trabajan para integrar esta función en sus propias apps.

Ventajas para comercios y usuarios

El modelo financiero de esta nueva funcionalidad presenta ventajas significativas. Al funcionar como una transferencia directa entre la cuenta del cliente y la del comercio, la liquidación de los fondos es instantánea. Esto contrasta con el desfase temporal que suelen presentar los abonos de Visa y Mastercard. Además, el sistema puede ejecutar operaciones incluso sin conexión a internet en el dispositivo.

Alamy Servicios de pago con la app Bizum. Mano sujetando el móvil.

En cuanto a los costes, Bizum aplicará tarifas a los comercios, pero se espera que sean inferiores a las de las redes de tarjetas. Este movimiento busca incentivar su adopción y presionar a la baja las comisiones del mercado. Se prevé que grandes distribuidores como Mercadona o El Corte Inglés obtengan tarifas más competitivas por su alto volumen de transacciones, mientras que los pequeños comercios, que actualmente soportan costes más elevados, podrían ver un alivio en sus gastos. Bizum se perfila así como la alternativa preferente para el consumo interno.

El éxito en el comercio electrónico como precedente

La trayectoria de Bizum en el comercio electrónico avala su expansión al mundo físico. La plataforma ya está consolidada en el canal digital gracias a acuerdos con grandes empresas como Renfe, Air Europa, AliExpress, MediaMarkt e incluso Amazon. Esta sólida red de colaboradores demuestra la robustez de su sistema para gestionar grandes volúmenes de pagos.

El año pasado, Bizum gestionó 105 millones de operaciones en comercio electrónico, con una media de 289.000 transacciones diarias. Estos datos subrayan la capacidad de su infraestructura. La estrategia ahora es trasladar esa eficiencia y simplicidad al mostrador de la tienda, aprovechando el alto reconocimiento de la marca en el mercado nacional para transformar el ecosistema de pagos en España.