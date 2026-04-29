Antonio (24), ingeniero agrónomo: "Encontré trabajo en mi sector, estuve dos meses buscando, me siento afortunado en parte, lo he encontrado rápido"

El mercado laboral español ha recibido un jarro de agua fría con los datos de la primera Encuesta de Población Activa (EPA) del año. Tal y como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Rubén Corral y el periodista económico Iván Alonso, la tasa de paro se ha elevado hasta el 10,8%, casi un punto por encima del trimestre anterior, dibujando un panorama complejo para la economía.

Sin embargo, entre las cifras negativas, surgen historias como la de Antonio, un joven ingeniero agrónomo de 24 años que ha conseguido un puesto en su sector tras solo dos meses de búsqueda. Su caso representa la otra cara del mercado laboral. "Estuve buscando dos meses y en febrero encontré trabajo de mi sector. Me siento afortunado en parte, porque sí que es verdad que lo he encontrado relativamente rápido", ha confesado en los micrófonos de COPE.

Me siento afortunado en parte, lo he encontrado rápido"

Europa Press Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE

El peor trimestre desde 2013

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la tendencia negativa. Durante el primer trimestre del año se han perdido más de 170.000 ocupados, lo que supone la caída más pronunciada de empleo desde 2013. El paro ha aumentado en 230.000 personas, elevando la cifra total de desempleados a 2,7 millones. Esta destrucción de empleo se ha cebado especialmente con el sector servicios, la industria y la agricultura.

José Manuel Corrales, profesor de economía de la Universidad Europea, ha calificado el dato como un "fuerte aumento del paro" y ha destacado que "se ha destruido empleo de una manera muy significativa". Además, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha incrementado en 78.500, hasta alcanzar los 850.000.

Crecimiento dispar: empleo público vs. privado

Rafael Pampillón, catedrático de economía de la Universidad CEU San Pablo, ha puesto el foco en la composición del empleo. Según el experto, los datos reflejan "una fuerte destrucción de empleo en el sector privado y un aumento importante del empleo en el sector público". Aunque el crecimiento de la población justifica la necesidad de más servicios públicos, Pampillón ha subrayado que este crecimiento debe generarse "junto con el sector privado", una situación que pone de manifiesto cómo los salarios en España apenas han subido.

El Gobierno mantiene previsiones pese a la incertidumbre

En este contexto, el Gobierno ha actualizado sus previsiones económicas, aunque ha evitado presentar el cuadro macroeconómico completo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha justificado esta decisión por la dificultad de "calcular las consecuencias de la guerra de Irán", según el ejecutivo. A pesar de la "crisis de Oriente Medio", el Ejecutivo mantiene que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecerá un 2,2% este año.

Cuerpo ha insistido en que el escenario es "muy incierto" y que el factor tiempo en el conflicto es "lo más decisivo". Por ello, prefieren no ajustar las cifras todavía, aunque ha reconocido la amplitud de las posibles consecuencias. Esta situación de incertidumbre económica provoca que algunos sectores como la restauración se resientan.

Dependiendo del escenario, este año podríamos estar hablando de una afectación entre una décima u 8 décimas"

EFE La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), junto a Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa

Lo que sí ha ajustado el Gobierno es la previsión de inflación, que se eleva un punto, desde el 2,1% hasta el 3,1% para este año. Según el ministro, es "un ajuste automático al alza" para tener en cuenta los últimos datos del IPC. Mientras tanto, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado sigue sin fecha, y no se descarta una nueva prórroga de las cuentas de 2023.