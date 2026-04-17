"Sin que los actuales pensionistas pierdan poder adquisitivo y las pensiones se sigan revalorizando, ¿cómo hacemos para que en el futuro sean razonables?"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, han abordado el debate sobre el déficit del sistema de pensiones en España. Este análisis, realizado en el espacio 'Clases de Economía', parte de un nuevo informe de la Universidad de las Espérides que vuelve a poner de manifiesto la delicada situación: el coste ya supera los 200.000 millones de euros al año.

Santiago Calvo, profesor economista y uno de los coautores del informe, señala que el foco no debe ponerse solo en la natalidad o el empleo. Según Calvo, "el verdadero problema está en el diseño del sistema", ya que, en promedio, "los jubilados de hoy reciben aproximadamente un 62% más de lo que aportaron a lo largo de su vida", es decir, "por cada euro que han cotizado, el sistema les devuelve 60 céntimos adicionales".

Por cada euro que han cotizado, el sistema les devuelve 60 céntimos adicionales"

Alamy Stock Photo Jubilada sola sentada en un banco descansando

Una rentabilidad insostenible

El estudio describe el sistema de pensiones como una "inversión forzosa" que ofrece una rentabilidad de, al menos, el 2,6% anual. El problema, según los expertos, es que esta cifra "supera con creces lo que puede crecer la economía española" y, por tanto, la capacidad real del país para afrontar esos pagos.

El verdadero problema está en el diseño del sistema"

Este debate no es nuevo. Como recordaron Expósito y García de la Granja, instituciones como FEDEA, BBVA Research y Funcas llevan tiempo alertando sobre la situación. El reto es mayúsculo en un país con pocos niños y donde, afortunadamente, "cada vez vivimos más años", lo que implica cobrar pensiones durante más tiempo. El crecimiento del gasto es una de las grandes preocupaciones en Europa.

Alamy Stock Photo Un jubilado en Ronda, Málaga

Tres fórmulas para la reforma

La gran pregunta que se plantea es cómo mantener el poder adquisitivo de los actuales pensionistas y, a la vez, asegurar unas pensiones futuras razonables. El informe de la Universidad de las Espérides propone tres vías que están relacionadas entre sí: una especie de mochila austríaca, la creación de una hucha de las pensiones real y efectiva, y desindexar la inflación de la revalorización de las pensiones para los nuevos jubilados.

La conclusión del estudio es una evidencia: el agujero del sistema continuará aumentando si no se aplican reformas de calado. Los expertos insisten en que estas medidas deberían llegar ya, puesto que las pensiones se están financiando con impuestos y no con excedentes del sistema, lo que impide corregir los desequilibrios estructurales.