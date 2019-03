Fragatas F-110: mayor capacidad antisubmarina, defensa de ciberataques y misiles de ataque a tierra

Tiempo de lectura: 1



Dentro de las nuevas aptitudes de las F-110 estarán una mayor capacidad antisubmarina y para la defensa de ciberataques, y dispondrán de misiles de ataque a tierra y de un espacio multimisión. “La áreas de guerra convencionales -guerra antiaérea, antisubmarina y electrónica- tienen que quedar cubiertas con las nuevas capacidades de estos barcos”, señala el vicealmirante Bueno. Añade que se ha puesto el énfasis en la guerra antisubmarina porque “Rusia ya no es tan amiga como creíamos y ha resurgido esa amenaza que habíamos abandonado en cierta medida, porque nuestros barcos -la última serie- eran eminentemente antiaéreos”. Las F-110 tendrán mejorada la detección de submarinos “que han evolucionado mucho, son extremadamente silenciosos, cada vez hay que detectarlos a más distancia, en condiciones acústicas más complejas”. Además, estos buques estarán dotados por primera vez con misiles de ataque a tierra -misiles Harpoon- y con un espacio multimisión. “En ese espacio multimisión pretendemos embarcar módulos de misión -desde vehículos aéreos no tripulados, vehículos de superficie no tripulados, módulos de guerra de minas, también para llevar unidades de guerra naval especial- lo que permitirá multiplicar las capacidades de la fragata”, señala este alto mando de la Armada. Al mismo tiempo contará “con una capacidad de defensa de ciberataques muy notable para impedir que alguien penetre en los sistemas de combate del buque y lo deje inoperativo”.