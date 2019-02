Los visitantes de ARCO, sobre el 'ninot' del Rey: "No sé si llamarlo obra de arte"

Tiempo de lectura: 1



Un año más, la polémica ha salpicado la feria de arte ARCO en Madrid. En esta ocasión por la presencia de un 'ninot' de la figura del Rey que, por contrato, deberá ser quemada por el comprador en un plazo de un año tras el pago de 200.000 euros. La 'obra' es de Santigo Sierra, especialmente conocido en el mundo del arte político por su trabajo de denuncia del capitalismo, la explotación o el mercado laboral.

Este jueves, los Reyes de España han visitado IFEMA para la inauguración de la feria pero han evitado pasar por el stand donde dicha obra se expone. COPE.es sí ha estado muy cerca de la obra y ha podido hablar con algunos de los visitantes que han mostrado su opinión sobre la polémica que rodea a esta figura. "No sé si llamarlo obra de arte. Esto es un espacio para artistas, no para provocadores políticos. Muchos provocadores utilizan la línea del arte para demostrar cosas que no son fieles a la realidad y a la verdadera finalidad del arte", ha opinado una de las visitantes.

Otros piensan que la obra no debe contemplarse desde la perspectiva política. "Es espantosa, pero yo la sacaría del contexto político. Así, evitaremos dar la importancia que sus autores han querido dar, que es puramente política".