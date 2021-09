Zucchero deja lo mejor de su repertorio en el festival 'Icónica' de Sevilla

Adelmo Fornaciari, conocido en todo el mundo musical como Zucchero, ha llegado esta noche al festival Icónica de Sevilla para poner lo mejor de su repertorio ante unos 1.500 espectadores en el marco de la Plaza de España sevillana.

A este festival ha llegado el cantante para desplegar lo mejor de su repertorio o su propia visión de temas conocidos, como Loves is all around, que ha alternado con sus propias producciones, entre otras, Testa o croce o Voci.

Uno de los momentos cumbre del recital ha llegado casi al final, cuando ha interpretado Baila morena, uno de sus temas más conocidos, que, además, ha cantado en español.

Tras casi dos horas de concierto, se ha despedido con su propia forma de interpretar You are so beautiful, la canción escrita por Billy Preston y Bruce Fisher popularizada en una versión de Joe Cocker.

Zucchero se ha presentado en un festival que se prolongará hasta el 10 de octubre y combina patrimonio y cultura bajo forma de un festival boutique con artistas de primer nivel, sumándose, así, al calendario cultural del otoño.

Rosario, Onerepublic, Gipsy Kings, Mónica Naranjo, Raphael, Carla Bruni, SFDK e India Martínez son los artistas que todavía faltan por presentarse en el emblemático escenario sevillano.

Todo ello con una iluminación artística que luce el entorno durante los conciertos que componen la primera edición de Icónica, ya que el escenario se convierte en un espectáculo visual al ser totalmente transparente, construido a partir de una estructura abierta, sin telas u otros elementos que distorsionen a la propia Plaza de España, que se convierte en telón de fondo real de cada una de las noches.

Para completar la experiencia musical, Icónica Sevilla Fest ofrece el The Village, un espacio en el que se puede disfrutar de una variada oferta gastronómica y de veladas musicales de artistas y grupos emergentes.