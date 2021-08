El Zinemaldia celebrará los centenarios de García Berlanga y Fernán Gómez

El Festival de Cine de San Sebastián recupera en su 69 edición la sección Klasikoak, que el año pasado no pudo celebrarse por la pandemia y que servirá en esta ocasión para conmemorar los centenarios de Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez.

El apartado clásico del Zinemaldia incluirá un total de seis títulos, tres más que en 2019, dirigidos además por Francis Ford Coppola, Bertrand Tavernier, Juan Antonio Bardem y Luis María Delgado, ha informado el festival donostiarra en un comunicado.

Los centenarios de nacimiento de García Berlanga y de Fernán Gómez se celebrarán con la proyección de tres de sus clásicos, que han sido digitalizados y restaurados por la Filmoteca Española.

La sección recupera así "Esa pareja feliz" (1951), cinta que supone el debut como realizador de Luis García Berlanga, escrita y dirigida en colaboración con Juan Antonio Bardem.

La película está protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá, que encarnan a un humilde matrimonio madrileño cuyos sueños de bienestar parecen hacerse realidad cuando ganan un concurso patrocinado por una marca de jabón.

La sesión de Berlanga contará con el pase previo de su corto "La muerte y el leñador" (1962), el tercer fragmento del filme colectivo "Las cuatro verdades", basado en fábulas de La Fontaine.

El tributo a Fernán Gómez incluye la exhibición de otra ópera prima, la sátira "Manicomio" (1953), adaptación de cuatro historias de Poe, Kuprin, Andreiev y Gómez de la Serna que Fernán Gómez codirigió con Luis Miguel Delgado.

La pantalla de "Klasikoak" recupera además dos recordados largometrajes de los inicios de la carrera de Francis Ford Coppola, ambos premiados en el Festival de San Sebastián.

Los dos títulos son "The Rain People" (Llueve sobre mi corazón, 1969), con el que el realizador italoamericano conquistó la Concha de Oro, y "The Outsiders: The Complete Novel", una versión extendida de "The Outsiders" (Rebeldes, 1983), con la que recibió el Premio Donostia Especial 50 Aniversario.

El Zinemaldia aprovechará también la ocasión para homenajear a uno de sus cineastas más queridos, Bertrand Tavernier, de quien se proyectará "Ça commence aujourd'hui" (Hoy empieza todo, 1999), una emocionante mirada al mundo de la educación que participó en Perlak y obtuvo el Premio del Público en San Sebastián.

Esta sesión será presentada por Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes y del Festival Lumière de Lyon, además de albacea del realizador. EFE

