Zenda-Edhasa, un nuevo sello editorial al rescate de las novelas de aventuras

Con la idea de rescatar libros de aventuras casi descatalogados y llevarlos a las mesas de novedades sin "edulcoraciones ni mutilaciones" nace el sello literario Zenda-Edhasa, un proyecto que llega de la mano de Arturo Pérez-Reverte y Daniel Fernández y se estrena con un clásico: "Las cuatro plumas".

Zenda, revista literaria y portal de libros y lectores impulsado por el escritor Arturo Pérez-Reverte, con más de un millón de visitas mensuales, y Edhasa, editorial independiente que ha cumplido 75 años de historia, han decidido unir sus fuerzas para recuperar estas clásicas novelas de aventuras, según han explicado ambos a Efe.

Tras esta alianza, según ha indicado Pérez-Reverte, desaparece el sello editorial Zenda Aventuras, que ha vendido cerca de 20.000 ejemplares de sus libros y cuyo primer título, "El diamante de Moonfleet" del británico Meade Falkner, traducido por la escritora Dolores Payás, fue galardonado con el International Latino Book Awards de California en la categoría de "Best Fiction Book Translation (English to Spanish 2020)".

Zenda-Edhasa es un nuevo sello que "nace de la alianza natural de dos ámbitos editoriales que tienen en común muchas cosas: el amor incondicional por la literatura y la historia, una gran pasión por los clásicos y una obsesión constante por buscar narraciones perdidas, olvidadas o aún por descubrir", han indicado sus impulsores.

Y, mediante la presencia en librerías y red de distribución de la editorial y la difusión de la revista literaria, conseguir colocar estos libros rescatados "en la mesa de las novedades literarias puede ser maravilloso", ha indicado Pérez-Reverte.

El escritor considera que estos libros de aventuras son tanto para los adultos que ya los leyeron en su juventud y desean recuperarlos como para los más jóvenes: "algunos seguidores en Twitter me piden recomendaciones para sus hijos y siempre me dicen que se han enganchado a los libros de aventuras clásicos".

"No es que no se lean, es que al no encontrarse ni siquiera ahora se piensa en ellos" dice Pérez-Reverte.

Para el editor Daniel Fernández esta colaboración era casi "la crónica de un encuentro anunciado" ya que además de conocerse hace años, ambos comparten esta afición por los relatos de aventuras.

"Hace especial ilusión poner en marcha algo que va a ser más que una biblioteca de la aventura, ya que tendrán cabida desde las aventuras clásicas a inéditos o clásicos que durante mucho tiempo estuvieron fuera del canon", como puede ocurrir con "Los viajes de Gulliver", siempre vendido para niños.

Y en este momento "de lo políticamente correcto y el revisionismo, cuando se quieren hacer desaparecer los cigarrillos de los cómics, lo que es bastante ridículo", estas viejas historias se publicarán "sin edulcoraciones ni mutilaciones, sino tal y como las concibieron sus autores", ha indicado Fernández.

Y cree el responsable de Edhasa que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes y sabrán comprender que forman parte de otra época ciertos "rasgos sociales y morales que pueden chirriar" en estas historias, al igual que saben que son fantasía los videojuegos violentos.

Con la portada ilustrada por Augusto Ferrer-Dalmau y prólogo de Pérez-Reverte, la primera novela de aventuras que llegará a las librerías mañana es "Las cuatro plumas", del británico A. E. W. Mason (1865-1948), con una tirada de 3.000 ejemplares.

Adaptada en cuatro ocasiones para el cine, "Las cuatro plumas" es uno de los clásicos más notables de la novela de aventuras, que habla de la amistad, el romanticismo y las segundas oportunidades y que explica cómo se forjó el Imperio británico.

Y el próximo mes llegará "El enigma de las arenas", la única novela del olvidado Robert Erskine Childers (Londres, 1870Dublín, 1922), quien colaboró con los servicios de inteligencia de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, por lo que fue condecorado, aunque posteriormente se convirtió a la causa irlandesa, y fue fusilado.