Zahara: Los relatos por la igualdad no deben ser compartidos solo por mujeres

Javier Herrero.

Con "Puta" (2021), el disco más galardonado de los últimos Premios de la Música Independiente, Zahara cerró la herida de agravios personales sufridos como mujer. Un año después, ya cicatrizada, se vio capaz de abrir esas canciones a la relectura de otros que han empatizado con su sufrimiento, incluidos algunos hombres.

"Los relatos importantes que buscan la igualdad y poner la violencia de género sobre la mesa no deben ser solo compartidos por mujeres, en parte porque, seamos sinceros, esta sociedad hace que pongamos más atención cuando estos son elevados por hombres y también porque es una cuestión que tiene que ser reivindicada por todos", ha explicado la artista en una charla con Efe.

Este viernes publica "Reputa", de nuevo bajo su cuenta y riesgo en lo discográfico, aunque en el aspecto musical aparece esta vez arropada por compañeras como María José Llergo o Sandra Delaporte y "aliados" masculinos como Alizzz, Carolina Durante, Rodrigo Cuevas o su inseparable Martí Perarnau para reinterpretar temas a priori tan viscerales y personales como "Merichane".

"Hizo falta que pasara un año. Al principio todo me parecía muy profundo. Aunque tengo esa otra parte de sarcasmo y de sentido del humor, no estaba preparada para reírme de nada. Ahora, tras poner ese relato frente a mí, necesito avanzar colocándolo en otro sitio y esto me ha ayudado", cuenta sobre cómo ha sido capaz de poner en manos de otros historias tan íntimas.

No están todas las que formaban parte de "Puta". "No me imaginaba a nadie cantando 'Negronis y martinis', que es una carta definiéndome. ¿Quizás Christina Rosenvinge? Y luego 'Canción de muerte y salvación', que habla de suicidio... No, ni siquiera sé si quiero escuchar a alguien cantándola. Además, para mí este disco es una celebración", señala.

El origen de todo fue un encuentro con el compositor y productor de moda, Alizzz, antes siquiera que de que se publicara el álbum original. "Nos mandó una versión tan bella de 'Berlín' que pensamos que había que invitar a otros para continuar aquello", rememora Zahara (Úbeda, 1983).

Había invitados que parecían elecciones naturales, como Rodrigo Cuevas para revisar la copla "Dolores", que inicialmente cerraba el disco y aquí lo abre, o como Carolina Durante con "Joker", ya que, según reconoce la artista, de ellos tomó prestado al personaje de Cayetano que aparece en su letra.

Entre todos ellos, en general nombres de la industria más "indie" como el de Shego (que rehacen "Merichane"), sorprende encontrarse a La Oreja de Van Gogh (LOVG) al frente de la nueva "Médula".

"Una de las cosas que me apetecía era tener una lista de invitados lo más variada posible. Puede parecer que hay una conexión con Rodrigo Cuevas o María José Llergo, pero su música no tiene nada que ver con la mía en realidad. En ese sentido, para mí LOVG estaba tan cerca o tan lejos como los demás", defiende.

Añade que, cuando la grabó por primera vez, su equipo ya le apuntaba que recordaba un poco a la mítica formación vasca. "Pensaba que, como superestrellas que son, no podría alcanzarlos", confiesa, antes de felicitarse por haber conseguido fraguar ese encuentro para dar otra vida al "tema más pop".

A todos les dio libertad para trabajar sobre la composición original, "sin premisas de partida", transformando tanto el estilo como algunos de sus versos, y así sucedió por ejemplo que en "Taylor", que recayó en el dúo Delaporte, desapareció por completo la voz de la propia Zahara. "Sandra dijo que se sentía tan unida a la canción que le apetecía cantarla entera y así quedó", apunta.

El repertorio de "Reputa" se completa con "La hostia de dios", el tema inédito que ha incluido como novedad absoluta en este listado y que se quedó fuera del disco original, así como con una serie de remezclas a cargo de formaciones como Cora Novoa, Perarnau IV, PRETTY PRETTY 2000 y Producciones Extintor.

Sería "imposible" coordinar una nueva gira con todos ellos para presentar en vivo este álbum de relecturas, pero sí se plantea invitar a algunos a los conciertos de despedida del proyecto a los que ha dado como nombre "Gracias, puta" y que tendrán lugar el 18 de noviembre en Barcelona, el 25 de ese mes en Santiago de Compostela y el 29 de diciembre en Madrid.