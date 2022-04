Zahara lanza el tema "La hostia de dios" en el primer aniversario de "Puta"

Zahara ha publicado este viernes la canción "La hostia de dios", el primer material nuevo compuesto por ella que ve la luz desde que hace un año lanzara su celebrado último disco de estudio, "Puta", con el que acaba de hacerse acreedora de seis Premios MIN.

Según informa su oficina, el tema fue escrito mientras terminaba de grabar las voces del álbum, pero decidió no incluirlo y reservarlo para un momento especial.

Producido por Marti Perarnau IV y la propia Zahara (Úbeda, Jaén, 1983) y mezclada por Jake Aron, "La hostia de dios", la artista jienense retoma el hilo conceptual de "Puta" y ofrece otro testimonio personal crudo sobre su experiencia como mujer en el mundo frente al abuso y las dinámicas machistas.

"Siento que se han acostumbrado / A escuchar nuestra historia / Ya no les importa / No tiene ningún valor / Seguimos rezando / Pidiendo ayuda / Y nadie mira a su alrededor / Ahora lloramos a solas / Cuando la hostia que recibimos no es el cuerpo de dios", canta en su letra.

En palabras de la poetisa Patricia Benito, recogidas en la nota de prensa, "es esa bocanada desesperada en el último segundo y el agotamiento de las que seguimos arrastrándonos hacia un lugar que -por momentos parece inalcanzable. También es la sensación terrible de que por mucho que lo intentemos hacer mejor, sentir mejor o vivir mejor, lo roto que tenemos dentro no nos lo va a permitir".

"La pena es que cuando te acostumbras a escuchar algo demasiado, deja de tener el mismo efecto. De eso habla también este tema. Por eso es tan importante que haya salido ahora y no con todos los demás: para tener su espacio y nuestra atención, para recordarnos que el miedo, el daño y grito de auxilio por mucho que quieran negarlo sigue ahí", explica quien ha sido una de sus confidentes.

Con temas como "Merichane" o "Canción de muerte y salvación", "Puta" es el sexto álbum de estudio de su carrera personal y logró llegar al número 2 en su primera semana en el mercado.

En la ceremonia celebrada esta misma semana en Pamplona por la industria de la música independiente, los Premios MIN, Zahara materializó 6 de las 9 nominaciones iniciales: "Mejor Álbum del Año", "Mejor Álbum de Pop", "Mejor Videoclip", "Mejor Producción Musical", "Mejor Letra Original" y "Mejor Diseño".