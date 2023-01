"Xoxología", una exposición para romper tabúes sobre los genitales femeninos

Cristina García Casado

La exposición "Xoxología", de la artista Laura Sánchez, buscar "romper el tabú" sobre los órganos genitales femeninos con más de cincuenta 'coños', la palabra que reivindica su creadora, elaborados con una cerámica intervenida a base de acrílico y filigrana típica tradicional de la artesanía de Salamanca.

Puede visitarse desde esta semana en la histórica Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca y "ya se ha visto que hay tabúes y que es necesaria", según ha explicado a EFE su creadora, cuyo nombre artístico es LaLora.

"La intención es que haya cierta gente que se incomode, que se dé cuenta del tabú y que reflexione sobre este genital, y no quiero decir genital femenino porque yo hablo del 'coño', lo tenga quien lo tenga", ha indicado la autora.

La muestra, "colorida como la revista Superpop" de su adolescencia, combina distintas técnicas artísticas sobre cerámica para denunciar no solo el tabú alrededor de "la palabra y el concepto de coño" sino también la pornografía y "la comercialización del cuerpo".

La artista reivindica la palabra 'coño' porque "siempre se confunden vulva y vagina" y ella prefiere nombrar "al conjunto entero" con un una palabra "que choque, que llame más la atención", uno de los objetivos de su muestra, a la que le gustaría llevar por otros lugares de España.

"PORNO INTERVENIDO"

Una de las partes con más contenido claro de denuncia de la exposición es la sección en la que la artista interviene imágenes porno "sacadas de internet" para resaltar, con pintura y cerámica, "que esos coños no son reales". "El porno no es real ni educa", ha defendido Laura Sánchez.

En otra sección, experimenta con lo que denomina "neofiligrana", su adaptación con espray y rotulador de la tradicional filigrana de su Alba de Tormes natal. "Es la combinación de la tradición con mi cultura artística adolescente", ha apuntado.

La muestra también exhibe unos jarrones que emergen de la pared a la altura estimada a la que están "los coños de las personas". "Es el espacio de mayor libre interpretación de la exposición, aunque son jarrones que emulan ser coños", ha indicado LaLora.

Otras piezas que completan el catálogo "de más de cincuenta coños" son "platos con calcas cerámicas" que apelan al lenguaje: "Son coños con dientes dibujados para pensar en cómo se habla, por eso ponen 'Qué coño me como' o 'Me comes el coño'", ha explicado.

TALLER "HAZ TU PROPIO COÑO"

"Xoxología" es el fruto de una investigación de años de la artista sobre estos temas a través de talleres en los que invitaba a que las personas "dibujaran coños, como quisieran". Ahora en esta muestra exhibe alguna de las versiones en cerámica, con brillantinas y dorados, que hizo ella a partir de esas creaciones.

La exposición también tiene una sección de taller, llamada "Haz tu propio coño", en la que el público puede dibujar "su visión de un coño". Con ella, la artista quiere continuar su investigación sobre "la concepción que tiene la gente, los problemas que hay en el lenguaje y en la educación".

La muestra la alberga el Espacio de Arte Experimental de la Universidad de Salamanca, en la Hospedería Fonseca, y forma parte del catálogo del servicio de actividades culturales de la USAL, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes.