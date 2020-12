'Wonder Woman 1984' y las cintas españolas 'Hasta el cielo' y 'El inconveniente' llegan este fin de semana a los cines

La cartelera de este viernes lleva a las salas de cine de una nueva entrega de la taquillera cinta protagonizada por la superheroína Wonder Woman. El cine español estara muy presente en la lista de estrenos de esta semana. Daniel Calpasoro dirige la cinta de suspense 'Hasta el cielo' y Juana Acosta y Kiti Manver protagonizan la comedia 'El inconveniente'.

En 'Wonder Woman 1984', la directora Patty Jenkins vuelve a ponerse al mando y Gal Gadot retoma el papel protagonista. Se trata de la continuación que Warner Bros Pictures realiza desde la primera película que protagonizó la superheroína de DC en Wonder Woman en 2017 y que batió récords de taquilla a nivel mundial. La película también está protagonizada por Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Cheetah, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antiope y Connie Nielsen como Hippolyta. En su nueva aventura cinematográfica, Wonder Woman da un gran salto al futuro y aterriza en los años ochenta.

'Martin Eden', dirigido por Pietro Marcello, está basado en la obra homónima y autobiográfica del autor Jack London. La cinta narra la vida del protragonista, un chico de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero. Un día, consigue salvar la vida de Arthur Morse, un joven de clase alta que vive en San Francisco. Como agradecimiento, Arthur invita a Martin a su hogar y, poco a poco, le va introduciendo en su propio estilo de vida. El joven ve esto como una oportunidad para convertirse, finalmente, en escritor y trata de aprovechar al máximo el tiempo entre lujos.

Daniel Calpasoro dirige 'Hasta el cielo', la cinta de suspense protagonizada por Miguel Herrán, Luis Tosar y Carolina Yuste en la que Ángel, un chico del extrarradio madrileño cuya ambición le llevará a sumergirse en un mundo en una pirámide de robos, dinero fácil y negocios turbios. Un viaje que se iniciara en el más humilde de los suburbios y que tiene por objetivo lo más alto: el cielo.

Juana Acosta y Kiti Manver protagonizan 'El inconveniente', la comedia dirigida por Bernabé Rico, en la que a la protagonista Sarale ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño "inconveniente": Lola, la septuagenaria dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio y decide comprar, esperando el fatal acontecimiento.

'Ons' es un drama español de Alfonso Zarauza, en la que, tras una profunda depresión por la muerte de su amante en un accidente de coche, el doctor Vicente llega junto a su esposa Mariña a una remota isla del atlántico, con el objetivo de pasar el verano, curar su enfermedad y recuperar su matrimonio. Cada día se va sintiendo mejor, hasta que tras un naufragio en medio de un temporal, una misteriosa y amnésica mujer aparece en la isla e irrumpe en sus vidas.

Y otra producción española que llega esta semana a los cines es 'Baby', el filme de Juanma Bajo Ulloa en el que una joven drogadicta entrega a su hijo recién nacido en adopción. Sin embargo, pronto se arrepentirá de su decisión e intentará recuperar a su bebé.

En pleno confinamiento, un grupo de amigas quedan para realizar una sesión de espiritismo a través de Zoom. El ambiente se enrarece cuando alguien más se une a la llamada. 'Host', del director Rob Savage, es una de las sensaciones del terror de esta temporada.

Y para el público infantil, llega 'Las crónicas de Fabulandia", una fábula de estilo clásico con un travieso y moderno sentido del humor.