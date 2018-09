Wolf Alice, ganadores del Mercury Prize 2018, tocarán en Madrid en noviembre

Wolf Alice, la joven banda británica ganadora de la última edición del Mercury Prize, ofrecerá un concierto en la capital española el próximo 2 de noviembre, según ha anunciado hoy su promotora.

Será la oportunidad de disfrutar de su segundo disco de estudio, "Visions of Life", razón por la que este trío ha sido distinguido con el premio más prestigioso de Reino Unido al mejor disco del año y sucesor del igualmente aplaudido "My love is cool" (2015), que ya mereció una nominación al citado galardón.

Será la sala Barceló de Madrid la que acoja el "show" y las entradas pueden adquirirse desde hoy mismo en los canales oficiales asociados a Live Nation a un precio de 23 euros más gastos de gestión.

Wolf Alice se ha convertido en habitual de los escenarios españoles y, más concretamente, de los madrileños, ya que en su breve historia han tocado en cuatro ocasiones en la ciudad, las últimas este mismo año, en enero en La Riviera y la segunda este mismo verano como parte de Mad Cool Festival.