El WIZINK CENTER acogerá el 3 de julio THE TOK FEST, el primer festival de música, cultura e influencers

En los últimos tiempos estamos comprobando que cada generación tiene su red social. Y la más joven, la que más utilizan aquellos que ahora están entre la adolescencia y la juventud, es TikTok. La que más usan quienes tienen entre 14 y 25 años, sin ninguna duda. La red social de videos de quince segundos ha servido, además, no solo para conectar a millones de jóvenes usuarios por todo el planeta, sino también para relanzar la carrera de músicos de renombre internacional como Doja Cat, Curtis Roach, Lil Nas Xentre otros; que han gozado de una repercusión enorme.

Ocio, música y celebridad van indisolublemente unidos en TikTok. El auge de la red social no se entendería sin el concurso de los tres factores.Por eso, THE TOK FEST, que celebrará su primera edición este año, reunirá a músicos y a influencers en un mismo evento; lohará para, aprovechando el enorme potencial comunicativo que tienen las redes sociales, incidir en la necesaria función social que puede desempeñar para concienciar a los más jóvenes en torno a cuestiones de acuciante actualidad, como son el rechazo al bullying en las escuelas, la necesidad de una alimentación saludable, el respeto a los colectivos LGTBI o el rechazo firme a la violencia de género. La tolerancia y el respeto, en suma. La combinación de compromiso y aprendizaje, no solo a través de los conciertos sino también con los bailes, challenges, sorteos, live shows...

Por otro lado, el festival contará con un aforo de 5.000 personas, con todos los espectadores ocupando plaza de asiento y respetando todas las medidas sanitarias pertinentes (distancia social, uso obligatorio de mascarilla, dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y salidas del recinto, barra covid-free). De los más de 15.000 asientos que forman el graderío del Wizink Center, solamente se utilizará el 30%,con el fin de que haya la máxima distancia de seguridad entre los asistentes.THE TOK FEST, nace a consecuencia del enorme potencial que TikTok y otras redes sociales están teniendo en los últimos años. TikTok cuenta con más de 15 millones de usuarios solo en España (más de 800 mill.en todo el mundo), de los cuales un 70% lo emplean a diario.

Pero la cita no se limita a los efectos de una sola red social. Además, quiere llegar a la audiencia de cualquier otra red: un público, fundamentalmente, millennial, pero también de la llamada generación Z. De hecho, THE TOK FEST apela directamente no solo a los adolescentes, sino también a los jóvenes, desde los 14 a los 35 años. El evento reunirá a algunos de los músicos españoles más destacados de los géneros urbanos de última generación (reggaeton, hip-hop, trap, pop), como son Víctor Pérez, Yago Roche, Chema Rivas, Paris Boyo Kareta el Guccientre otros muchos más por confirmar.

Artistas cuyos videos, en algunos casos, acumulan millones de visualizaciones gracias a que sus canciones han sido reproducidas como sonido en TikTok.The Tok Fest contará también con más de una decena de influencers, no solo de TikTok, sino de redes sociales como Twitch, Instagram o Facebook, entre ellos: Riverss, Andrea Palazón, Isaac Belk, Pablo G show, Lucía Bellido, Lidia Rauet, Archie Ted, Quintana 00, Jesica, Aitana Soriano, Laura Rouder, Álvaro Suarez, Nico 20, Guille Monzón y muchos más, cuyos nombres se darán a conocer muy pronto, todos ellos con millones de seguidores. Las entradas pueden adquirirse a partir del domingo a las 18 h a través de www.tokfest.es, Fever y El Corte Ingles, con un precio desde 19,90 euros.