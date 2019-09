Wattpad, la plataforma de creación literaria donde nacen los superventas

María Gómez de Montis

Del procesador de textos al papel hay un paso, aunque para los escritores aficionados sea mucho más sencillo publicar sus obras en Internet que en una editorial. Por y para ellos surge Wattpad, una plataforma donde 80 millones de usuarios escriben, leen y opinan sobre los textos de otros a base de 'clicks'.

La plataforma, una creación de Allen Lau e Ivan Yuen que lleva en marcha desde 2006, cuenta entre sus seguidores con la escritora Margaret Atwood ("El cuento de la criada"), que se describe como escritora, pero sobre todo lectora, de historias en línea. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad de Wattpad es menor de 35 años, y de acuerdo a la plataforma pasa en su conjunto 20 billones de minutos mensuales consumiendo textos.

"La lectura y escritura, como todo lo demás, mejoran con la práctica", escribió Atwood sobre la plataforma, en una columna del diario británico The Guardian. En su opinión, la libertad para explorar y publicar historias de manera anónima es el mayor atractivo de Wattpad, donde una generación al completo está "probando sus alas" como autores, editores o lectores.

Para la autora, Wattpad es una biblioteca de obras gratuitas a gusto del consumidor "nacida antes de la explosión del libro electrónico". En la plataforma, los usuarios pueden filtrar las historias en base a sus intereses, ya sean textos poéticos, policíacos o 'fanfiction', un género donde los seguidores de una novela, película o celebridad generan, a partir de su conocimiento, nuevas líneas narrativas.

"Leyendo 'fanfiction' encontré Wattpad, un sitio donde existía gente como yo, que leía y escribía en internet. Allí compartí alrededor de un millón de palabras, mi primera novela", explica en su web la autora estadounidense Anna Todd, que publicó en la plataforma hace 6 años "After", una obra inspirada en el miembro de la banda One Direction, Harry Styles, con la que alcanzó millones de visitas.

Poco después, la editorial Simon & Schuster contactó con Todd para publicar su novela en papel. Cinco años más tarde, "After" ha sido traducido a más de 15 idiomas y cuenta con una adaptación cinematográfica, "After. Aquí empieza todo", dirigida por Jenny Cage, que ha recaudado más de 69 millones de dolares en todo el mundo, tres de ellos en salas españolas.

Desde entonces, la estadounidense ha publicado una decena de novelas en papel, aunque en una entrevista con Efe declaró que no le interesa hacerlo sin pasar antes por una plataforma digital: "No quiero ser una escritora solitaria, he echado mucho de menos las reacciones y comentarios que recibía (en Wattpad)", reconocía a finales de 2017.

En esa misma entrevista, la autora de "After" aseguró que el futuro de la lectura está en las redes sociales, ya que, en su opinión, los jóvenes no están acostumbrados a escoger un producto del que no saben nada, como ocurre en una librería.

"Nos tenemos que adaptar a la manera en la que ellos leen", recalcó entonces Todd. Una opinión que parece compartir la cadena Mediaset, que a finales de junio anunció un acuerdo con Wattpad para llevar "algunas historias de la plataforma a la televisión italiana". Wattpad tiene acuerdos similares con Sony, SYFY o NL Film.

También Netflix quiso apostar por Wattpad para una de sus producciones originales, la película "A todos los chicos de los que me enamoré". La cinta está inspirada en la obra de Jenny Han "To All the Boys I've Loved Before", que primero se publicó en la plataforma y posteriormente editó en papel Simon & Schuster. La novela permaneció varios meses en la lista de libros más vendidos del New York Times.

Han y Todd fueron dos de las primeras escritoras de Wattpad cuyas obras traspasaron las fronteras de la plataforma y llegaron al papel y a las pantallas, y tienen varios puntos en común: por un lado, están protagonizadas por una mujer estadounidense y su relación romántica heterosexual; por otro, están escritas en inglés, como la mayoría de los textos publicados en la plataforma.

En cualquier caso, Wattpad asegura que 2018 fue un año de cambios en los patrones de consumo, especialmente en términos de creación y lectura de historias más inclusivas.

La plataforma ha observado un incremento de textos protagonizados por personajes -y escritos por autores- racializados y de la comunidad LGTBIQ+, y muchas de ellas ya compiten en los concursos que organiza periódicamente la plataforma.

Una representación, en palabras de Atwood, de la generación que produce en Wattpad, "una plataforma que abre puertas y amplia la vista en sitios donde las puertas y vistas están reducidas". Literatura, en la mayoría de los casos, alejada del canon, pero muy cercana a sus lectores.