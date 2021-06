Watkins, una de las primeras fotógrafas publicitarias, llega a PHotoESPAÑA

La obra de Margaret Watkins, una de las primeras mujeres en dedicarse a la fotografía publicitaria, llega a PHotoESPAÑA, festival que pone en valor el trabajo de una de las figuras que contribuyó a forjar la fotografía del siglo XX, alejada de la tutela masculina común para las escasas artistas de la época.

Hoy celebramos a la gran dama de la fotografía. Han pasado cinco décadas desde su muerte y esta exposición es la prueba de que vamos a darle el sitio que se merece, ha dicho Anne Morin, comisaria de la exposición durante la presentación de la muestra.

En el marco de PHotoESPAÑA y hasta el 26 de septiembre, la muestra Black light, nombre que parafrasea las últimas palabras del escritor Víctor Hugo, aglutina un total de 150 fotografías que entre paisajes, retratos, bodegones, escenas callejeras y trabajos publicitarios recogen la obra de la fotógrafa canadiense, realizada entre 1914 y 1939.

Estructurada en cinco bloques ordenados cronológicamente, es una retrospectiva del trabajo de Watkins, que fue una mujer no amparada por ninguna figura masculina, algo completamente inusual en la época, y que destacó por obras con una composición y equilibrio sublimes, ha detallado la comisaria.

En la obra de Watkins puede observarse el gran dominio que poseía sobre la luz, con la que aporta a sus obras un grado máximo de sutileza, ha apuntado la comisaria sobre algunos de los rasgos de la fotografía de esta creadora, que puede apreciarse notablemente en sus series de retratos.

Al respecto, ha indicado que los retratos de Watkins no son fisiológicos, sino psicológicos, y están realizados con una luz tenue y sutil que recrea un ambiente intimista.

La autora, ha añadido, a menudo frecuentaba clubs de mujeres artistas donde se respiraba feminismo y podían intercambiar ideas, conformando pequeñas redes de creadoras.

También define la obra de la canadiense el uso de la sinestesia como técnica, ya que construía sus creaciones con un vocabulario geométrico a partir de piezas acústicas, tratándose de alguien que también adoraba la música y que anticipó con su estilo modernista las posteriores revoluciones conceptuales y estéticas, además de ser de las primeras mujeres en realizar fotografías publicitarias.

Condé Nast, Reimers, Country o The New Yorker son algunas de las agencias y revistas para las que Watkins realizó su obra, periodo previo a sus viajes por Europa, donde profundizaría en su particular estilo antes de dedicarse a los fotomontajes entre 1930 y 1937.

Estos momentos fueron cercanos al fin de su carrera como artista, asentada en Glasgow (Reino Unido) para cuidar de dos familiares en un ambiente marcado por la aproximación de la Segunda Guerra Mundial, tras haber vivido el punto más álgido de su carrera en los años 20, anticipando la estética propia del diseño gráfico y la Bauhaus.

Para Claude Bussac, directora de PHotoESPAÑA, la exposición persigue el objetivo del festival en esta edición: hacer hincapié en la visibilidad de mujeres fotógrafas con muy buenas obras.