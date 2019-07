Watanabe presentará en Madrid su último trabajo en septiembre

Akio Watanabe, el diseñador de personajes y director de animación de la saga 'Monogatari', estará en Japan Weekend Madrid el 21 y 22 de septiembre para presentar el anime de 'Grisaia: Phantom Trigger".

La cita de los seguidores del manga y el anime será en la Feria de Madrid (Ifema), que acogerá por segunda vez este evento, que cumple su décimo aniversario, destacan sus organizadores en un comunicado recogido por Efe.

También conocido como Poyoyon Rock, Watanabe dio sus primeros pasos en 1989 trabajando para Studio Ghibli como animador en 'Nicky, la aprendiz de bruja'.

Años después trabajó en Starship Girl Yamamoto Yohko como diseñador de personajes junto al director Akiyuki Shinbo, con quien más tarde uniría fuerzas en la saga Monogatari.

Tras llevar a cabo los diseños originales del videojuego e involucrarse en la adaptación al anime de 'The Fruit of Grisaia', su último trabajo para la franquicia ha sido 'Grisaia: Phantom Trigger', película que adapta el juego del mismo nombre.

Sus diseños también han sido claves en otras series como 'The World God Only Knows' o películas, caso de 'Fireworks', estrenada en España el año pasado.

Akio Watanabe se une así al abanico de artistas invitados al décimo aniversario de Japan Weekend Madrid en Ifema los días 21 y 22 de septiembre, donde está previsto que realice uno de sus dibujos en vivo.