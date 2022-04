Warm Up de Murcia espera 70.000 personas en su regreso tras la pandemia

El festival Warm Up Estrella Levante arranca este fin de semana en Murcia tras dos años suspendido por la pandemia del coronavirus con las entradas prácticamente agotadas y una asistencia prevista de unas 70.000 personas entre los 45 conciertos y las actividades paralelas que ya se están celebrando esta semana.

Se trata de cifras de participación ligeramente superiores a las de 2019, ha explicado en rueda de prensa el director del evento, José Manuel Piñero, que ha insistido en que, tras 1.200 días desde la última jornada del festival, la sensación está siendo masiva y están recibiendo numerosas consultas porque no hay ya disponibles plazas de hotel y de restaurantes para los días del evento, el 29 y 30 de abril.

Durante esas dos jornadas pasarán por los conciertos unas 54.000 personas, ha señalado, a las que se sumarán otras 16.000 en las actividades paralelas programadas a lo largo de toda esta semana, que incluyen cine, gastronomía, arte y cultura.

El festival, ha indicado Piñero, tendrá un impacto económico de entre 9 y 10 millones de euros en la Región, e incluye novedades como el sistema de pago cash less mediante pulseras inteligentes, la ampliación de zonas de restauración, con una de ellas dedicada a la gastronomía murciana, o el aumento de zonas de aseos y de personal.

Los asistentes pueden desde este pasado lunes recoger sus pulseras de acceso en la Filmoteca Regional para así facilitar los accesos.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que ha participado en la presentación del evento, lo ha definido como uno de los grandes atractivos no solo musicales y culturales de la región, sino también turístico.

En 2019, ha apuntado, un 15 por ciento de los turistas que visitaron la comunidad autónoma, unas 210.000 personas, lo hicieron para asistir a algún evento musical y generaron un gasto de 24 millones de euros.

Por ello, ha insistido en que el festival tendrá cinco escenarios: los cuatro ubicados en el recinto ferial de la Fica, y un quinto que es la propia Región de Murcia, de la que podrán disfrutar todos los asistentes.

También ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar el aumento de contagios del coronavirus, puesto que la incidencia ha aumentado tras las fiestas de Semana Santa y Primavera.

No obstante, ha señalado que el actual escenario de inmunización de la población hace prever que, si hay que poner en marcha nuevas restricciones, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos sanitarios, serán adaptadas a los colectivos más vulnerables, más que para la población en general.

Por su parte, Yayo Delgado, responsable de comunicación de Estrella de Levante, principal patrocinador del evento, ha destacado que el Warm Up es el primer festival de la temporada estival al aire libre de España gracias al buen clima de Murcia, que está previsto que sea favorable y sin lluvias los días del festival.

Para refrescar a los asistentes, hay previstos para la venta 60.000 litros de cerveza, lo que supondrá, ha dicho, un récord de consumo a nivel nacional.

El cartel de esta edición del Warm Up incluye nombres de bandas como Izal, Bastille, Fangoria, Miles Kane, Rigoberta Bandini, Zahara, Lori Meyers, Mura Massa, The Vaccines, Ojete Calor, o La La Loves You, entre otros.