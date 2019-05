Warm Up arranca mirando al pasado con The Jesus and Mary Chain

Pedro Lizarán

El festival Warm Up ha arrancado este viernes con la visión de uno de los referentes de la música rock de los años 80, The Jesus and Mary Chain, que ha rememorado éxitos de sus primeros discos, y que ha precedido a los ritmos bailables de Two Door Cinema Club.

Los hermanos Will y Jim Reid han traído a Murcia la lluvia de su Glasgow natal, que ha caído ante de su actuación que ha comenzado con Amputation, uno de los temas de Damage and Joy, publicado en 2017 tras casi dos decenios de silencio de estudio.

Posteriormente, la banda escocesa ha hecho un recorrido por esos primeros discos, como April skies y Head on, en los que han vuelto a demostrar por qué bandas como estas representan una inspiración para My Bloody Valentine.

Transitando por el noise pop, el post punk y el rock alternativo, The Jesus and Mary Chain destacaron influenciados por bandas tan dispares y reputadas como The Stooges, Ramones, Enstürzende Neubauten o The Shangri-La.

Forman todo y uno con el sonido y la biografía de la escena independiente británica de los 80 y 90. En 2017, 19 años después de su último disco, volvían con Damage and Joy, un álbum que recuperaba los muros de guitarras distorsionadas y su humor negro que ha marcado a varias generaciones de músicos.

Un público heterogéneo, que ha aparecido con mayor presencia que en otras jornadas inaugurales de años anteriores, ha disfrutado con el sentido lisérgico y abrasivo de la composición de los escoceses que, si bien ya no pueden aspirar a esas actuaciones violentas e irrepetibles de sus primeros años por una evidente cuestión de edad, siguen facturando buenos conciertos.

Respetando en su esencia los patrones clásicos de la escritura pop y con un sentido melódico más que apreciable, los hermanos Reid ensuciaban deliberadamente su música con toneladas de feedback y distorsión, remedando, pero con ruidismo, los muros de Phil Spector.

Tras dejar un buen sabor de boca en el escenario principal, los escoceses han sido relevados por la banda irlandesa Two Door Cinema Club, que ha aterrizado en Murcia con un recién estrenado segundo sencillo de su cuarto y próximo disco, False Alarm, que se estrenará en junio.

El grupo comandado por Alex Trimble, que ha subido al escenario con un atuendo de crooner de las pistas de baile, ha demostrado que sigue transitando entre el dance y el indie pop con una soltura verdaderamente encomiable.

Haciendo saltar a la audiencia, los irlandeses han dejado claro que son un valor seguro a la hora de liderar un cartel como el Warm Up, demostrando por qué son considerados como uno de los grupos más destacados y completos de la escena internacional.

Entre medias de los dos platos principales, y como ya se está convirtiendo en algo habitual, el segundo escenario ha servido para una nueva entrega de la banda local Second, que con su actuación ha permitido mantener el ritmo al público.

También ha arrastrado a un público específico la cantante donostiarra Amaia, quien acaba de publicar su segundo sencillo, El relámpago, y con el que quiere continuar su camino tras su paso triunfal por el concurso televisivo Operación Triunfo y su participación en Eurovisión 2018. Además, ha actuado uno de los grupos del momento Carolina Durante, con su éxito Cayetano.

La segunda jornada del Warm Up traerá uno de los grandes atractivos de los festivales de 2019, como es el ex guitarrista de Oasis Noel Gallagher, que tocará acompañado de su banda High Flying Birds, con los que ya ha cerrado una gira conjunta por Estados Unidos durante este verano con Smashing Pumpkins.