"No vuelvas a Roma",la mirada de amor de Carlos Sporttorno a la ciudad eterna

Pilar Martín.

Desmontar la idea de que al lugar donde has sido feliz no debes volver, ésto es lo que hace el fotoperiodista Carlos Sporttorno en "No vuelvas a Roma", un libro donde las fotografías bailan al ritmo de reflexiones que caminan por esta ciudad en la que el "presente no sustituye al pasado".

Y caminar Roma fue lo que volvió a hacer en 2017 Spottorno junto a su familia después de no transitar sin prisas sus calles en más de 20 años, porque en esta ciudad vivió de niño y tiempo después estudió la carrera de Bellas Artes. Un viaje que hizo pese a las advertencias de sus amigos italianos de que no volviera a esta ciudad que "nace y muere" todos los días.

Pero quien ama Roma se convierte en un adicto sin solución, así que el título de este foto libro (Astiberri) es un "engaño que se resuelve en las primeras páginas", ha reconocido a Efe el autor de otros libros como "La grieta" o "La falla", realizados junto al periodista Guillermo Abril.

"El sentimiento de amor odio en Roma se expresa en su totalidad. A cada paso es el sitio más bonito o el más maltratado", ha afirmado Spottorno acerca de la protagonista de este libro cuya "chispa" se encendió en un intento de "entender Europa" ante sucesos inesperados como el Brexit, el terrorismo islámico o el coronavirus.

"Cuando no hay manera de encontrar una pista, muchas veces mirar al pasado te puede ayudar a tomar perspectiva", ha aseverado también el poseedor de una mirada que centra el objetivo en imágenes que muestran cómo en Roma el "pasado no sustituye al presente" porque sólo en esta urbe un moderno telefonillo puede estar colocado en una pared con piedras milenarias.

"Si miras al mundo en términos de milenios te puede tranquilizar y hacerte ver que no es el fin del mundo, y para eso ahí está Roma. Si imaginas -ha añadido- que lo que vive hoy se va a convertir en los buenos recuerdos del futuro es una manera de vivir todos los días contento".

En este sentido lo que hace, según sus palabras, es exponer un material para que el lector "decodifique" algunas de las observaciones que expresa con muy pocas palabras: "hay poco texto porque todo tiene un significado muy preciso en las fotos, ¿el futuro de estas ruinas de Roma es lo que veremos en el futuro en Europa?, ¿serán ruinas, o es la semilla de algo bueno?".

Unas preguntas que resuelve con rapidez: "si pienso en el futuro lo primero que pienso es que seguiremos aquí". Unas palabras que toman un mayor significado al contemplar esas esculturas desgastadas y rotas que pueblan aún con vida muchos lugares romanos.

Espacios donde se demuestra que el tiempo "siempre juega a favor en Roma", como sucede en el patio de los Museos Capitolinos, el Pórtico de Octavia o por Campo dei Fiori; algunos de sus rincones favoritos que comparten espacio en su negativo con los rostros de lugareños y turistas a los que no pidió permiso para fotografiar, como así debe hacer cualquier viajante curioso.

Porque en este punto de Italia da igual que la hierba crezca entre las columnas dóricas, o entre las enormes piedras de un puente y así lo demuestra este "cincuentón luminoso" que ha mirado 20 siglos atrás para ver, sin ninguna "ambición", si las ruinas de lo que fuimos le ayudan a "imaginar" lo que seremos.