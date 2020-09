'La voz humana', de Pedro Almodóvar, se estrena el próximo 21 de octubre en cines de toda España

El cortometraje 'La voz humana', dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizada por Tilda Swinton, se estrena en las salas de cine españolas el próximo 21 de octubre, según han informado Avalon y Wanda.

'La voz humana', que se presentó de manera oficial en la 77 edición del Festival de Venecia -fuera de competición-, supone la primera incursión del director manchego en inglés de la mano de la actriz Tilda Swinton.

"Me senté a adaptar el texto de Cocteau decidido a ser fiel a su autor. Lo leía por primera vez en décadas. Pero está claro que soy infiel por naturaleza y que a esta versión debo añadirle 'libremente inspirada' porque eso es lo que es", ha señalado Almodóvar.

No obstante, el director ha asegurado que ha mantenido "lo esencial, la desesperación de la mujer, el alto precio que impone la ley del deseo, que ella está dispuesta a pagar, aunque casi le vaya la vida en ello".

"El resto lo he adaptado a mi modo de concebir a una mujer contemporánea, loca de amor por el hombre que tarda días en llamar para recoger sus maletas, pero con suficiente autonomía moral para no doblegarse a él. No es una mujer sumisa, como en el texto original. No puede serlo en los tiempos que vivimos", ha explicado Almodóvar.