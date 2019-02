Vox, sobre su ausencia en la gala: "No vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente la España viva"

Vox ha señalado que no van a ir a la 33 edición de la Gala de los Goya, que se celebra este sábado en Sevilla, y que tampoco quieren que se les invite porque no van a ir "a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva".

Así lo ha manifestado la formación en una publicación en su cuenta de Twitter. "No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten. Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva", ha subrayado.

Durante un acto público en Toledo, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, hizo referencia a "la mafia en torno al cine español" después de haber conocido que no habían invitado a Vox a la gala de los Goya.

Abascal criticó a aquellos que "persiguen a actores y directores que no son afectos a la izquierda, señalando, apuntando y apartando a los españoles", lo que hace que "se estén vaciando las salas de cine". "No pasa nada. Los españoles seguiremos viendo a Clint Eastwood, a Mel Gibson o a quien haga falta", sentenció el líder de la formación.