¿Va a volver a retrasarse el estreno de "Wonder Woman 1984"?

Los fans de las cintas de superhéroes esperan con mucho anhelo el estreno de "Wonder Woman 1984", que ya debía haberse estrenado el 14 de agosto. La pandemia del coronavirus y el cierre de cines ha obligado a los estudios de Hollywood a retrasar muchos de los lanzamientos previstos para este 2020. Y "Wonder Woman 1984" no es una excepción.

Warner fijó para el 2 de octubre su nueva fecha de estreno, pero todo parece indicar que la cinta podría caerse del calendario y optar, tal vez, por Navidad o ya 2021. Así lo ha dejado caer el CEO de Warner a preguntas de los fans, aunque la decisión aún no está tomada. La buena acogida de "Tenet", de Christopher Nolan, ha animado a muchas productoras y distribuidoras, pero la película tampoco ha conseguido el pico de espectadores que se esperaba. Los estudios todavía no han determinado si es por una falta de entusiasmo hacia la película o por la situación actual. Muchos cines de Estados Unidos todavía se encuentran cerrados y otros funcionan a medio gas, lo que ha obligado a cancelar muchos de los estrenos esperados este año. Algunas películas acabarán en plataformas de pago y hasta Disney ha optado por estrenar "Mulán" directamente en Disney Plus y sin pasar por los cines.

"Wonder Woman 1984" nos sitúa en plena guerra fría. Diana Prince se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. "La cinta es un capítulo propio, una película completamente nueva. No es una secuela, es su propia historia", señalaban sus creadores. Según Digital Spy, su duración será de 154 minutos.

GAL GADOT, LA GRAN ESTRELLA DEL NUEVO FILME

La actriz Gal Gadot vuelve de nuevo a ponerse en la piel de Wonder Woman para la secuela, aunque en un inicio no había certeza de su presencia como cara principal de la franquicia. La estrella fue inicialmente contratada por sólo tres películas en el universo de superhéroes de WB, y después de aparecer en "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Wonder Woman" y en "Justice League", su contrato debería haberse cumplido. Sin embargo, gracias al éxito de la primera película, Gal Gadot parece que se lo pensó mejor y extendió su contrato para realizar este esperadísima secuela.

Ellie Wood Walker, Cathy Lee Crosby, Lynda Carter, Megan Gale y Adrianne Palicki fueron otras actrices que en el pasado dieron vida a este personaje de cómic. Gal Gadot ha conseguido, sin embargo, dotar al personaje de una imagen atractiva, fuerte y poderosa que se aleja de esa fragilidad que siempre habían emanado otras actrices en el pasado.

El director Zack Snyder ya ha visto la película y su opinión ha aumentado aún más las ganas de los fans por verla. "¡Gracias Gal! No puedo esperar a que los fans te vean en Wonder Woman 1984, que es una película increíble, y eres increíble en ella. Y Patty, por supuesto, hizo un trabajo increíble, así que ustedes son un equipo increíble, y las mentes van a volar cuando la vean", ha escrito.