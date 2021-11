Viyuela alerta de que cualquiera puede ser un refugiado de un día para otro

Rebeca Palacios

El actor riojano Pepe Viyuela ha asegurado este jueves a Efe que cualquier ciudadano puede convertirse en un refugiado "de un día para otro", porque nadie está exento de sufrir una hambruna, un cambio político o un desastre natural.

Viyuela ha presentado en Logroño, en el marco del Festival de Narrativas Cuéntalo, el documental "Un viaje hacia nosotros", en el que ha relatado, como productor y guionista, la historia de su abuelo republicano Gervasio, exiliado en un campo de refugiados en Francia.

Aunque él no conoció a su abuelo porque nació once años después de su muerte, siempre fue "una figura familiar muy presente", por lo que quiso profundizar en su historia a través de este documental, ha indicado.

Gervasio luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil, pero cuando regresó a casa "apenas se habló" de ello, ha precisado, "por seguridad, por no poner en peligro a la familia o por trauma", de modo que quedaron "muchas zonas oscuras" que su nieto quiso investigar.

Así, decidió recuperar su historia familiar en un documental que "partiera de lo particular hacia situaciones que, lamentablemente, se dan hoy en día", en alusión a los miles de migrantes desplazados a la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

"Descubrir que en tu propia familia has tenido refugiados me ha llevado a sensibilizar sobre la situación de estas personas", ha agregado Viyuela (Logroño, 1963).

Las migraciones han sido un fenómeno "recurrente y permanente" en la historia de la humanidad, ha constatado, "pero no solo han sido una fuente de conflictos, también han supuesto un motor de desarrollo, como ocurrió en Estados Unidos, un país nutrido por los inmigrantes".

Este actor de cine, teatro y televisión ha considerado que hay dos formas de afrontar las migraciones: aceptarlas y convivir o levantar muros, alambradas y usar la represión.

Una solución sería, a su juicio, "invertir en los países que generan esas migraciones para que la gente no tenga ganas de salir de allí", ya que "detectar el foco del problema sería menos traumático que dedicarse a apalear y expulsar a las personas" migrantes.

Este humorista, miembro de la ONG "Payasos sin fronteras", ha podido comprobar en numerosas ocasiones la situación de los refugiados hacinados en campos en países en conflicto o en los campamentos saharauis, donde "el contacto directo" con estas personas le llevó a sensibilizarse y "empatizar" sobre este problema.

"Yo soy un potencial refugiado, a veces cuesta entender la frialdad con la que se trata este tema a través de números y estadísticas y lo poco que se cuentan las historias personales de cada uno, que tiene una tragedia detrás", ha reflexionado.

Tras escribir una novela y varios libros de poesía, haber ganado el Premio Max en 2016 como mejor actor por "Rinoceronte" y el Ondas en 2013 por su personaje de Chema en la serie "Aída", entre otros galardones, Viyuela ha asegurado que aún le quedan proyectos nuevos por hacer en su carrera profesional, "siempre buscando la coherencia", pero sin perderse "en tonterías o banalidades".

Opinar sobre política y ser de izquierdas "afortunadamente" no le ha pasado factura en su vida profesional, ha reconocido, pero en lo personal ha optado por no participar más en las redes sociales porque cree que "no son un foro en el que se pueda debatir".

En las redes, "algunos disparan sin pensar, no utilizan argumentos y no son un lugar para el debate, predominan los insultos y las burlas hirientes", por lo que ha recalcado que él prefiere participar en otros foros en los que sea posible debatir "desde la diversidad".