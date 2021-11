Vivian Gornick: el movimiento MeToo me mareó y me sorprendió

A la escritora estadounidense y feminista Vivian Gornick, el movimiento Me Too le "mareó" y le "sorprendió", según ha reconocido este viernes en una rueda de prensa con motivo de la publicación en España de su último libro, "Cuentas pendientes. Reflexiones de una lectora reincidente" (Sexto Piso, 2021).

Para la autora (Nueva York, 1935) este movimiento, en el que mujeres de todo el mundo denunciaron casos de acoso, agresión y violación, tiene una relación clara con el feminismo de los años 70, conocido como Segunda Ola, en el que ella militó.

"En 2017, estas mujeres jóvenes surgieron mucho más enfadadas de lo que estábamos nosotras", ha asegurado. "Nosotras no éramos así, éramos una generación visionaria e intentábamos allanar el camino".

Ahora, a sus 86 años, Gornick celebra en "Cuentas pendientes" su pasión por la lectura, a la que define como una forma de conocerse y de sentir "el poder de la vida, con mayúsculas".

De hecho, esta obra es una revisión de su vida a partir de los títulos fundacionales que le hicieron dedicarse a la literatura.

Con ella, la autora trata de establecer "la relación entre un libro y el paso por la vida de una persona".

"Te lees un libro a una edad, luego a otra", ha ejemplificado, "y ves cosas muy distintas en cada lectura".

En ese sentido, la escritora neoyorquina recomienda no darles a los jóvenes determinados títulos, ya que pueden confundirse. "Hay libros que exigen experiencia vital para entrar", ha asegurado.

Entre los títulos que Gornick revisa en este "Cuentas pendientes" y que considera fundamentales para su desarrollo personal están "El amante" de Marguerite Duras, "Hijos y amantes" de D.H. Lawrence, o "Mi oficio" de Natalia Ginzburg, a quien la estadounidense considera una de sus maestras.

Y aunque ahora la propia Gornick tiene una escuela de escritoras detrás, su obra, a medio camino entre las memorias, la novela y el reportaje en primera persona, tardó en aterrizar en España.

Una llegada que, de hecho, la propia autora vincula con "el resurgimiento del feminismo en Europa y Estados Unidos" que provocó el movimiento Me Too.

Primero se publicó "Apegos feroces" (Sexto Piso, 2017), una novela que se recrea en la infancia y madurez de la autora, hija de migrantes judíos y comunistas, a partir de los paseos que da con su anciana madre por las calles de Nueva York.

Este libro, publicado en Estados Unidos 30 años antes y celebrado por "The New York Times" como una de las mejores memorias en inglés de la última mitad de siglo, no tardó en convertirse en un éxito de ventas. Desde Sexto Piso aseguran haber vendido más de 50.000 ejemplares en español.

Poco después, la misma editorial publicó la segunda parte de sus memorias, "La mujer singular y la ciudad", y un tercer tomo del mismo género, "Mirarse de frente".

Todos los títulos de la autora editados en España están traducidos por Julia Osuna Aguilar. EFE

