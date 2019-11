"Visualist", un documental pionero sobre arte audiovisual y los videojockey

Juan Velasco

El centro cultural Casabanchel de Madrid acoge mañana miércoles el estreno de "Visualist. Those Who See Beyond", una película dirigida por los realizadores Pedro Pantaleón y Manuel Cid y que es el primer documental que reflexiona sobre el arte audiovisual y la figura y el trabajo silente del "videojockey".

En una entrevista con Efe, Pantaleón (Córdoba, 1983), explica que "Visualist" es un documental que traza, a partir de los testimonios de los 30 artistas internacionales más representativos del arte audiovisual de los últimos 50 años, "el pasado, presente y futuro" de esta disciplina, que ha tenido presencia en museos, salas de conciertos y en los últimos años especialmente en festivales y clubes de música electrónica.

Ha sido la cultura de club, relata Pantaleón, la que mejor ha integrado el arte audiovisual en su entorno, de manera que "las instalaciones y espectáculos visuales ya son igual de importantes que el diseño de sonido" en la mayoría de clubes y festivales relevantes de "techno" o "house" del mundo.

El documental ya se ha podido ver en festivales como el Signal Festival de Praga, la Seminci de Valladolid, el BIME de Bilbao o el reciente MiRA Festival de Barcelona, y pasará por Visiones Art Festival 2020 de Lima y de nuevo por Madrid en el "MedialabPrado", en el marco del Madrid Design Festival.

Y, sobre todo, llega después de varios años de trabajo, desde una fase incipiente en la que los realizadores pasaron meses documentándose sobre un arte que puede llegar a pasar desapercibido y del que, curiosamente, no había una obra o película de referencia.

El proyecto acudió sin éxito a fuentes de financiación pública antes de que Óscar Testón, la persona detrás de la web "Vjspain", se convirtiera en el productor que acabara impulsándolo y el que financiara un plan de rodaje en ciudades como Madrid, París, Berlín, Nueva York o San Francisco.

Así es como los realizadores lograron hablar, por ejemplo, con Merrill Aldighieri, la primera "videojockey" de la que hay constancia, que comenzó a experimentar en los 80 en clubes "underground" de Nueva York con sistema VHS, procesando las imágenes con medios analógicos y que, con posterioridad, acabó trabajando con bandas pioneras como New Order o Tuxedomoon.

También lo hicieron con Matt Black, creador del legendario dúo de djs y grupo de pop multimedia británico Coldcut -junto a Jonathan More-, pioneros a la hora de mezclar en sus espectáculos música y vídeo; con Daito Manabe, diseñador de espectáculos para músicos de gran renombre como Bjork, Ryuichi Sakamoto o OK Go, entre muchos otros.

El resultado, según señala el realizador cordobés, es "una visión panorámica de una nueva forma de arte vinculada al desarrollo tecnológico y a la voluntad de generar experiencias vivenciales", al tiempo que se arroja algo de luz sobre todos esos creadores que "han estado en un segundo plano en el circuito comercial del arte" y que, pese a ello, son responsables de la cultura audiovisual de nuestros días.

"Si tomas como ejemplo el trabajo de Pfadfinderei, que es el vj de un proyecto tan relevante como Moderat, te das cuenta de que es un miembro más de la banda, una parte fundamental del espectáculo", añade Pantaleón.

El realizador sabe de lo que se habla, pues ha trabajado durante más de una década como "videojockey" en salas y festivales nacionales, la mayor parte de las veces viajando con equipos carísimos para ganar un salario mísero.

Pantaleón ha desarrollado toda su carrera fuera de Córdoba, los últimos años con la productora Refractivo, pero también como operador de cámara y como editor de vídeo -hace unos años realizó esta labor en el documental "Beatz" dirigido por el productor y dj Eduardo de la Calle-, mientras, en su interior, barruntaba este documental del que no hay precedentes.

"Si me paro a pensarlo, han sido más de diez los años que he tardado en llevar a cabo esta idea. Todos los que me he pasado trabajando de vj. Por suerte conocí a Manu y pude hacerlo realidad. Dirigir este proyecto ha sido todo un privilegio. Viajar, conocerlos a todos, adentrarme en sus estudios, entrevistarlos y dar vida a Visualist, en definitiva", afirma el realizador, que añade que la película ha sido "un reto" por la escasez de información existente.

Los que vengan detrás tendrán más suerte, porque "Visualist. Those who see beyond" será el referente al que acudir. EFE

