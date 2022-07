Virtuosismo de Collier cierra una de las ediciones más deseadas del festival

Por Pedro Lizarán

El británico Jacob Collier ha protagonizado esta noche el broche de oro a la edición de La Mar de Músicas 2022, poniendo en pie al auditorio Parque Torres-Paco Martín con su combinación de virtuosismo multinstrumental y su visión tan personal del jazz y el funky.

Acompañado por su banda de cinco integrantes, Collier ha demostrado su enorme facilidad, como enfant terrible del jazz que es, en interpretar melodías que trascienden más allá de este género y fusionando elementos de distintos estilos.

Uno de los últimos artistas que ha encandilado a Quincy Jones con versiones de Stevie Wonder o Michael Jackson, el británico ha aparecido sobre el escenario descalzo para realizar una exhibición de instrumentista y vocalista.

Capaz de hacer la introducción de uno de sus temas tocando cinco instrumentos (piano, sintetizador, guitarra, contrabajo y pandereta) y finalizar la misma canción lanzando el mazo contra un gong a cinco metros de distancia, Collier ha enlazado melodías frenéticas con solos de guitarra como The sun is in your eyes.

También ha encarado versiones de Elvis Presley, como I cant help falling in you con un sintetizador simulando un coro gospel distorsionado. El artista londinense también se ha atrevido con el funky en Time alones with you.

Collier ha demostrado en el festival cartagenero que es ya una estrella, como ha constatado en los últimos tiempos, incluso participando junto a We Are King en una de las canciones del último disco de Coldplay, Music of the Spheres.

El concierto del británico ha clausurado el escenario principal de la edición de 2022, que finalizará, ya de madrugada, con la actuación en el Castillo Árabe, de la cantante y actriz dominicana Leticia Pellicione, conocida como Letón Pé, quien ha sido la encargada de cerrar la programación perteneciente al país invitado este año, República Dominicana.

Conocida a partir de 2008 como actriz de reparto en High School Musical on Stage, llamó la atención de la escena en 2019, año en el que, junto al productor navarro PIEK, lanzó su single debut: The One.

Este tema se coló entre los más virales de República Dominicana y los diez mejores de MTV Dance España. El éxito vino seguido de su primer EP, con canciones como ¿Klk tú bebe? y No, Letón Pé hace alarde de su voz e incorpora elementos propios de la música latina, R&B, disco y pop.

Además de la dominicana y Collier, la última jornada también ha contado con los conciertos de los españoles Goblin Circus, Vera Fauna y Rosario La Tremendita, ésta última, una de las citas más esperadas del cartel por su relectura del flamenco.

Con cuatro discos en el mercado y dos nominaciones a los Grammy Latinos a Mejor Álbum Flamenco, la trianera se ha convertido en un icono de los nuevos tiempos del arte jondo.

Desde sus comienzos se esfuerza por estudiar la tradición siempre desde el respeto, pero con un irrefrenable afán investigador y renovador, absorbiendo de las influencias modernas sin perder su esencia.

Durante los últimos ocho días, más de una treintena de artistas han pasado por los cinco escenarios ubicados en varios puntos de la ciudad portuaria, como Eliades Ochoa, Zucchero, Omara Portuondo o Youssou NDour, que recibió el premio del festival.

Tras dos años marcados por la pandemia de Covid-19, que impidió la celebración de La Mar de Músicas en 2020 e impuso restricciones sanitarias en la edición de 2021, los espectadores han podido disfrutar este verano con conciertos sin distancia de seguridad y sin mascarilla, aunque la organización recomendaba su uso.EFE

1004701

pla/jpd

(foto)