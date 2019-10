Un vídeo de una banda inglesa en Valencia: 1,4 millones de visitas en 15 días

Las productoras valencianas Paula Collado y Carmen Fortea, de Corinne Films, han logrado en apenas quince días que su videoclip grabado íntegramente en Valencia, en lugares alejados del circuito turístico, con el grupo británico New Hope Club acumule ya casi 1,4 millones de visitas al portal YouTube.

Se trata del vídeo musical de la canción "Know Me Too Well" del trío juvenil inglés en colaboración con la mexicana Danna Paola, estrella de la serie "Élite", original de Netflix, según informa la productora.

En apenas dos semanas, más de 1 369 200 personas de todo el mundo han visto en YouTube el videoclip de "una de las bandas inglesas más prometedoras, considerada el relevo de One Direction, en la estela de las 'boy bands' británicas que comenzó con Take That en los 90".

El rodaje tuvo lugar el pasado septiembre en Valencia y fue "exprés, un trabajo de apenas dos semanas", y además contó con la presencia de un guitarrista de la sala Gestalguinos, ya que la banda buscaba una estética "típica española".

"La intención inicial del grupo era rodar en Sevilla, pero les convencimos de que Valencia podía ofrecer posibilidades infinitas. Era cuestión de encontrar a las personas adecuadas para recrear el ambiente festivo y expresivo que buscaban", señalan desde Corinne Films.

Entre las localizaciones escogidas por Corinne Films para el videoclip destacan Convent Carmen en El Carmen, Espadán 31 en El Cabanyal o una pista deportiva en Campanar y el pub Trombón.