El vídeo “The Queen of Lemons” de Helen Dowling gana el Premio Loop Fair 2020

El vídeo The Queen of Lemons de Helen Dowling, representada por la galería tegenboschvanvreden de Amsterdam, ha ganado el Premio Loop Fair 2020 y pasará a formar parte de la colección de LOOP, en depósito en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) por un acuerdo entre ambas organizaciones.

El jurado valoró valorado la originalidad del planteamiento narrativo, así como el uso sorprendente de material visual, referencias mitológicas y formas nuevas de relato para crear un fascinante universo sonoro e imaginario.

La Mención de Honor del Jurado fue para The Desire Project de Grada Kilomba, representada por Goodman Gallery de Johannesburgo, y Most of the souls that live here de Igor y Ivan Buharov, representados por acb Gallery, en Budapest.

En el proyecto de Kilomba, el jurado tuvo en cuenta "la radicalidad formal e intelectual" en su manera de tratar "la memoria, el olvido y la legitimidad de las voces minoritarias"; en el caso de Buharov, destacó el "coraje" de una "propuesta inclasificable y compleja que desdibuja los límites entre vídeo arte y cine, a través de una deconstrucción narrativa.

El jurado estaba integrado por Ferran Barenblit, director del Macba de Barcelona; Daniela Zyman, comisaria y directora artística de la fundación TBA21 de Viena; Andrea Lissoni, director artístico del museo Haus der Kunst de Múnich; Dirk Snauwaert, director artístico del centro de arte contemporáneo Wiels de Bruselas, y Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín de Santander.

Por otro lado, el "LOOP Salon", la parte presencial de la Feria Loop, con la exposición "Tales From an Old World", se alargará hasta el domingo 22 de noviembre en el Museo de Historia de Cataluña, tres días más de lo previsto inicialmente.