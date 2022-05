VÍDEO: 'El sastre de la mafia', 'El arma del engaño' y 'Espejo, espejo', estrenos de este viernes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La cartelera de este viernes, 20 de mayo, llevará a los cines el estreno del thriller 'El sastre de a mafia' y 'El arma del engaño' protagonizada por Colin Firth. Las cintas españolas 'Espejo, espejo' y 'Cinco lobitos' estarán también en los cines junto al documental 'JFK: caso revisado' y 'Juego de asesinos'

Del oscarizado guionista Graham Moore llega 'El sastre de la mafia' es un thriller en el que un consumado sastre deberá desplegar todo su ingenio ante un peligroso grupo de mafiosos para sobrevivir a una noche fatídica. Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O'Brien, Johnny Flynn, Nikki Amuka-Bird, Simon Russell Beale, Alan Mehdizadeh y Brian Rodger integran el reparto.

'El arma del engaño' está basada en el bestseller de Ben MacIntyre y dirigida por el realizador ganador del Oscar John Madden con los productores de 'El discurso del Rey'. Cuenta la extraordinaria historia real de la operación de desinformación bélica de mayor éxito de la historia y que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. La película está protagonizada por un reparto cien por cien británico liderado por Colin Firth, ganador del Oscar por 'El discurso del Rey', al que acompañan la ganadora del Emmy Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen Penelope Wilton, Johnny Flynn y Jason Isaacs.

Alauda Ruiz de Azúa dirige la película española 'Cinco lobitos' en la que su protagonista acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, encarnan a los protagonistas.

Malena Alterio, Santi Millán, Natalia de Molina, Carlos Areces son cuatro empleados en crisis que trabajan para la misma empresa de cosmética. Luchan por lo que quieren mientras se enfrentan a sus propios reflejos ante el espejo. Ambición, miedo, amor y traición se mezclan en 'Espejo, espejo', una divertida comedia sobre la identidad dirigida por Marc Crehuet.

En 'juego de asesinos', una comisaría de policía de un pequeño pueblo se convierte en el campo de batalla entre un asesino a sueldo profesional, una inteligente policía novata y un estafador, que busca refugio tras las rejas sin ningún otro lugar al que huir. Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss, Ryan O'Nan, Tait Fletcher, Keith Jardine, Vanita Kalra forman parte del reparto.

Treinta años después del primer examen del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy por parte del director Oliver Stone, el cineasta vuelve a examinar los hechos en 'JFK: caso revisado'. Junto a los narradores Oscar Whoopi Goldberg y Donald Sutherland, así como a un equipo de forenses, expertos en medicina y balística, historiadores y testigos, Stone presenta pruebas contundentes de que, en el caso Kennedy, la "teoría de la conspiración" se ha convertido ahora en el "hecho de una conspiración".

'No te quiero' es un película de Lena Lanskih sobre una sociedad rusa agresiva en la que una joven de 14 años, vive en una pequeña ciudad de provincias de la región de los Urales. Recolecta frutos del bosque que crecen en los humedales y ayuda a su madre a venderlas en un mercado callejero. Le gustan las clases de coreografía de la escuela. Y tiene un bebé del que nadie debería saber nunca nada

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/669393/1/estrenos-cine-viernes-20-mayo

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06