VÍDEO: Los "Goya del covid" se celebran este sábado con incertidumbre y virtualidad

MADRID, 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Los Premios Goya celebrarán su gala este sábado 6 de marzo en el teatro Soho CaixaBank de Málaga --una gala "de los covid", como adelantó uno de sus presentadores, Antonio Banderas-- marcada tanto por la incertidumbre de celebrar un gran evento en pandemia como por la decisión de contar con participación telemática de los nominados.

'Adú', la película dirigida por Salvador Calvo, será la favorita al haber recibido 13 nominaciones, incluida la de mejor película. Las siguientes películas que más nominaciones acaparan son 'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Akelarre', de Pablo Agüero, ambas con nueve. Asimismo, 'La boda de Rosa', la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Candela Peña, ha logrado ocho nominaciones.

El camino hasta llegar a esta gala ha sido largo y, de hecho, se tardó en fijar una fecha --los Goya habitualmente suelen celebrarse en febrero--. Además, fue este mismo mes de febrero cuando el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, anunció que los nominados no acudirán a la celebración.

El propio Barroso ha reconocido en una entrevista con Europa Press que, a escasos días de la celebración de la gala de los Premios Goya, se muestra "sorprendido" de no estar nervioso por el resultado a pesar de ser "conscientes del riesgo que hay".

Por primera vez en la historia de estos galardones, los nominados a los Goya no acudirán a recoger el premio y será una ceremonia híbrida con participación telemática. "No es fácil, es algo que no se ha hecho nunca, y todo el equipo somos conscientes del riesgo que hay. Pero el riesgo es algo que nos gusta", ha señalado.

Barroso asegura no haber "sentido envidia" al ver cómo otras galas de premios, como recientemente los Feroz o los Forqué --estos en enero--, se han celebrado con presencia de nominados. "En Málaga se dan unos condicionantes que son un cierre perimetral, y el de un toque de queda a las 18.00 de la tarde y por eso teníamos un sentimiento de responsabilidad. No vamos a ser nosotros los que vamos a mover a centenares de personas. El año pasado hubo 3.000 asistentes y esas cifras este año serían una irresponsabilidad", ha explicado.

Además de no contar con los nominados, en esta gala tampoco estarán presentes los políticos. Barroso ha recordado que se trata de una "celebración del cine", pero que los premiados son libres de hacer las reivindicaciones que quieran. "Hace años que no hay situaciones extremas, pero la gente es libre de decir lo que quiera y nosotros no vamos a indicar qué es lo que hay que hablar", ha destacado.

Prácticamente casi todos los nominados asistirán de forma telemática --puede darse el caso de que un nominado presente un premio y, en ese caso, sí acudiría--. Tampoco se contará con la presencia in situ de representantes políticos, tal y como han asegurado a Europa Press fuentes institucionales.

Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar, Bayona, Antonio de la Torre o Belén Cuesta serán algunos de los actores que se subirán al escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

Entre quienes presentarán a los nominados y desvelarán los nombres de los galardonados estarán también Paz Vega, María Barranco, Najwa Nimri, Leonardo Sbaraglia, Carlos Areces, Julián López, Adrián Lastra, Hiba Abouk, Marta Etura, Maggie Civantos, Natalia Verbeke, Tristán Ulloa, Daniela Santiago o Jon Kortajarena, entre otros. En la velada, Ángela Molina recibirá 'in situ' el Goya de Honor.

Los Goya también contarán con la presencia telemática de grandes nombres del cine internacional como Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Salma Hayek, Sylvester Stallone, Emma Thompson, Benicio del Toro, Ricardo Darín y Laura Dern. En total, más de 30 nombres saludarán a la audiencia de la gala y lanzarán mensajes de apoyo a la cinematografía española desde localizaciones de todo el mundo.

RESPALDO DE ACADÉMICOS

Esta decisión de una gala telemática ha sido bien acogida por parte de los académicos, al menos en lo que respecta a los candidatos al Goya a mejor película preguntados al respecto por Europa Press.

Icíar Bollaín ('La boda de Rosa'), Cesc Gay ('Sentimental'), Salvador Calvo ('Adú'), David Pérez Sañudo ('Ane') y Pilar Palomero ('Las niñas') coincidieron en resaltar su "pena" ante la celebración de una gala telemática, aunque respetando la decisión de la Academia de Cine "en tiempos de pandemia" y esperando que el resultado televisivo sea "al menos un espectáculo".

Incluso actores como Eduardo Noriega, que pese a no estar nominado este año sí ha sido habitual en otras ediciones, también han respaldado la decisión. "Lamentablemente, estamos viviendo una pandemia y hay que cuidarse y dar ejemplo y no me parecería bien un festejo multitudinario. La Academia ha tomado una buena decisión", señalaba en una entrevista con Europa Press.

Además de los participantes en los espectáculos de la gala, otros que también sí estarán presentes en Málaga son los entregadores de los 'cabezones'. "Es un número relativamente pequeño y es más fácil de controlar", justificaba Banderas en la rueda de prensa de presentación de la gala.

UNA GALA ELEGANTE Y SOBRIA

Desde principios de febrero se está trabajando con TVE --encargada de retransmitir el evento-- para "buscar formas de unir al ganador con el objeto" de manera telemática. Una de las primeras confirmadas en la ceremonia ha sido la premio Goya de Honor de este año, Ángela Molina.

Y otra de las posibilidades que fue descartada es la entrega de dos premios Goya en Valencia, una opción que estaba prevista para el año Berlanga. La otra presentadora del acto, María Casado, adelantó que será una gala "elegante y sobria" de poco más de dos horas de duración.

Habrá un reconocimiento expreso a la gente del cine --"hay muchos compañeros que se han marchado antes de tiempo", apuntó Banderas, quien además hará el monólogo inicial--. Entre las actuaciones, por el momento está confirmada la participación de Aitana, Vanesa Martín y la Orquesta Sinfónica del Soho.

