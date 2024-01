VÍDEO: Chanel publica 'Agua', su primer disco: "Desde que tengo uso de razón, he recibido racismo y lo sigo recibiendo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Chanel Terrero publica este viernes su primer disco 'Agua' (Sony) en el que figura su canción estrella, 'SloMo', con la que consiguió en 2022 el tercer puesto en Eurovisión con 459 votos, el mejor puesto para el país en el festival de los últimos 27 años.

"Desde que tengo uso de razón, he recibido racismo y lo sigo recibiendo", ha reconocido la artista en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, Chanel afirma que prefiere quedarse con lo positivo. "Siento muy de cerca el cariño de la gente. Cuando salgo a la calle siempre se me acercan personas a decirme cosas muy bonitas. Lo agradezco un montón. Es muy bonito para mí porque es como que me llena la gasolina", asegura.

Durante la entrevista, la artista repite en varias ocasiones la palabra 'hate' (odio) o palabras como "crueldad" o "tiranía". Por ejemplo, Chanel menciona que tiene una "lista negra" de personas que le han hecho daño y que "públicamente se unieron a esa bola de hate" que recibió tras ganar el Benidorm Fest 2022. "Mi forma de reivindicar esa lista es que esas personas tienen retirado mi saludo o directamente están borrados de mi vida", ha señalado.

Al respecto, añade que fue "muy heavy" todo lo que vivió durante el Benidorm Fest y antes de su buen resultado en Eurovisión. También señala que lo que menos le gusta de la industria es la "tiranía" que hay alrededor. "A veces no nos damos cuenta de que somos humanos y que tenemos millones de capas y sentimientos y somos muy crueles", apunta.

Sobre su paso por el Benidorm Fest, donde compitió con artistas como Rigoberta Bandini, Tanxugueiras o Rayden, Chanel niega que haya una competencia "negativa" y achaca que el público fuese "muy cruel y muy tirano". "Para mi el público fue muy tirano y muy cruel, pero dentro se llevó todo bastante bien", afirma.

En este contexto, la artista recuerda que ha sufrido amenazas de muerte tras ganar el Benidorm Fest 2022 y añade que no tiene "miedo" a posibles críticas por su música. "Siento que he dado mi mejor versión, estoy muy orgullosa con este disco, estoy sobre todo muy ilusionada, tengo muchísimas ganas de todo lo lindo que se viene. Para gustos colores, habrá gente que no le gustará y es súper lícito, mientras que no se pase la barrera de la falta de respeto o de la violencia", comenta.

'AGUA'

Al hablar de su disco, Chanel confiesa que está viviendo un estado de "enamoramiento adolescente" y celebra que el 2024 no podía haber empezado mejor a nivel profesional. "Llevo tiempo preparándome psicológicamente y descansando bien para afrontar estos días", reconoce.

Con su álbum, señala que ha disfrutado del proceso creativo y del aprendizaje que ha tenido al hacer un disco que comenzó antes de acudir a la cita eurovisiva y corrige que los últimos dos años no han significado una pausa en su carrera. "Para mí ha sido un proceso y un momento muy necesario porque nunca quise ser esa chica como esculpida, como si fuera una muñeca sin alma. Yo soy artista y necesito explicar cosas, crear cosas, expresar cosas", explica.

En este punto, lamenta que la sociedad ahora viva en tiempo donde todo "va muy rápido" y defiende la importancia de tomarse tiempos. "Quería hacer las cosas bien y mi prioridad era ser fiel a mí misma. Creo que este álbum es la mejor versión de mí ahora mismo", asegura.

Chanel afirma que el título del disco es una metáfora de que ella es como el agua, "cambiante y que evoluciona", y explica que el sonido está marcado por el latin pop, la bachata, el reggaeton o sonidos de los 90. 'Agua' está formado por un total de doce canciones, entre las que destacan 'Clavaito', con Abraham Mateo, 'Loka' con Maikel Delacalle, 'Ping Pong' con Ptazeta o la ya mencionada 'SloMo'.

No obstante, Chanel anuncia que el disco tiene una "sorpresa" y es la última canción que tiene el título del dísco, que para ella es la más "especial". "Me apetecía hacer una balada y explicar un poco todo lo vivido. También es en la que muestra mi faceta de cantante, de pie de micro y voz. Ese tema es el cierre del círculo de este primer álbum", asegura.

En la última línea de los créditos de agradecimiento del primer disco de Chanel, se lee: "Y a los que me pusieron piedras en el camino, GRACIAS". En relación a esta frase, Chanel destaca que desde que nació se ha encontrado piedras en el camino y eso le ha hecho ser una guerrera.

"Desde que nací he tenido muchas piedras en el camino. Cuando se escribió la historia de mi vida, parece que se dijo 'la vamos a hacer guerrera'. Yo llevo muchos años de carrera y no se me han puesto las cosas fáciles", sentencia.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/832228/1/chanel-tengo-uso-razon-he-recibido-racismo-sigo-recibiendo

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06