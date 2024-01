VÍDEO: Alberto San Juan ensalza coherencia de Balenciaga: "Decidió no expresar opinión política en público y lo mantuvo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El actor Alberto San Juan ha ensalzado la coherencia de Cristóbal Balenciaga porque "decidió no expresar su opinión política en público y lo mantuvo toda su vida", durante la presentación este martes 16 de enero de la serie 'Cristóbal Balenciaga (Disney +)', en la que él actor da vida al diseñador de alta costura de Guetaria (Guipúzcoa).

Así, el actor ha asegurado que, a pesar de que Balenciaga fue un personaje neutral con el nazismo y cercano a las élites franquistas, siente que "ha establecido una relación íntima con él" y por eso "le comprende muy bien". "No me siento lejano de él porque me puedo sentir cerca de una persona que piense muy distinto a mí. Lo que me gusta de él (Balenciaga) es que lo encuentro coherente. Él decidió no expresar su opinión política en público y lo mantuvo toda la vida", ha matizado San Juan.

Además, el ganador de dos premios Goya, ha remarcado que, durante la dictadura "no dar una opinión política" también "era arriesgado" al ser un personaje público. "Eso también era arriesgado siendo un personaje público porque en las dictaduras se exige adhesión explícita a todo el mundo. Balenciaga nunca se pronunció a favor del franquismo, pero tampoco en contra", ha explicado San Juan.

Aunque entre las clientas habituales de Balenciaga se encontraban Carmen Polo, Carmen Franco o Carmen Martínez-Bordiú, San Juan asegura que el modisto tenía claro que solo las mujeres "de clase alta" y "del poder dominante", que "en España era el franquismo", eran las que podían comprar sus diseños.

"¿Quiénes le iban a comprar ropa si no? La gente rica estaba donde estaba. Y en el París ocupado, en un momento dado, el poder eran los nazis y el gobierno francés colaboracionista. Con ellos tenía que lidiar. Evidentemente, no se puede ser una cumbre de la alta costura e ir contra el orden establecido", ha concluido el actor.

La serie, que se estrena este viernes 19 de enero y está dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenagaque, responsables de 'La Trinchera Infinita', y escrita por Lourdes Iglesias, relatará la vida y trabajo de Balenciaga entre 1939 y 1968 mezclando ficción y "unos cuantos datos objetivos" gracias a "sus biógrafos", ya que fue un personaje del que se tiene muy pocas referencias, según ha explicado Alberto San Juan.

"No sabemos ni qué voz tenía Balenciaga. Es un personaje cuyo misterio está presente no solo en él, sino también en la gente que lo rodea. Y entonces eso hace que, desde el rigor, los creadores de este trabajo hayan tenido que fabular y fabular", ha añadido Arregi.

Además de los personajes históricos retratados a lo largo de los seis capítulos que componen la serie por actores como Belén Cuesta, Thomas Coumans y Adam Quintero entre otros, los directores han creído que las réplicas de los diseños de Balenciaga también tenían que ser "un actor más", según ha dicho una de las diseñadoras de vestuario, Bina Daigeler.

