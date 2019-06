'La vida era eso' toma el Cabo de Gata, localización principal de la película

El equipo de rodaje de 'La vida era eso' ha tomado esta tarde Las Salinas de Cabo de Gata, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar de Almería, una de las principales localizaciones de la ópera prima del director David Martín de los Santos bajo la producción del almeriense Damián París.

La grabación de esta película comenzó el pasado 27 de mayo en el barrio almeriense de El Alquián y pasará por diferentes localizaciones del parque natural, con las actrices que encabezan el reparto, Anna Castillo ('Viaje al cuarto de una madre', 'Arde Madrid') y Petra Martínez ('La mala educación', 'La que se avecina'), y el actor Florin Piersic JR ('Comrade detective').

Esta obra recibió en la última edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) el Premio al Mejor Proyecto de Producción Audiovisual, dotado con 7.000 euros para potenciar los rodajes en la provincia.

David Martín de los Santos ha calificado la experiencia de rodar en Almería como "un placer hacer mi primer largometraje aquí", y ha añadido que la historia "habla de un cruce de dos mujeres que pertenecen a generaciones diferentes, inmigrantes en Bélgica, y en ese contacto se genera la transformación de ambas".

"Una de ellas viaja a Almería y esa acción se convierte en un viaje iniciático que transforma a una de las protagonistas", ha incidido.

Petra Martínez ha reconocido que se trata de la primera vez que rueda en Andalucía y que la experiencia está siendo "muy gratificante".

Martínez ha insistido en que Almería es Almería en esta ficción, no representa otro lugar como ocurre en muchos rodajes, y ha señalado que "siempre tenemos la idea de Almería en relación con el western, pero aquí hay un filón para hacer lo que os dé la gana porque tiene una luz preciosa, gente muy hospitalaria, y todos los paisajes que ves te pueden llevar a un montón de sitios".

Sobre su personaje en la película, ha destacado la importancia del protagonismo de dos mujeres y, especialmente, "porque se habla de una mujer mayor bajo todos los puntos de vista".

Anna Castillo ha mostrado su entusiasmo por participar en este proyecto y ha explicado que cree que están "haciendo una película preciosa.

"Llevamos mucho tiempo de preproducción y me he ido enamorando de la película desde el principio. Estoy feliz de poder currar con Petra, con David, poder hacer este guión que me parece súper sensible, bonito e inteligente, es un regalo como actriz. Y que se pueda contar con Almería y Cabo de Gata es sumarle mucha belleza a la película", ha afirmado.

Por último, el actor Florin Piersic Jr, ha detallado "que va a ser una película muy bonita y mi personaje ha conectado mucho a nivel humano con el de Petra. Está siendo una experiencia maravillosa", y ha confesado que hace unos años conoció la provincia durante unas vacaciones.

'La vida era eso' se rueda en diferentes espacios almerienses hasta el 13 de junio, último día de rodaje en la provincia, después las grabaciones continuarán en Bélgica, en la ciudad de Gante. Las localizaciones almerienses de esta cinta producida por Lolita Films, Mediaevs, Smiz&Pixel y La vida era eso AIE, con la participación de Canal Sur y la ayuda de ICAA-Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid se han ubicado principalmente en varios puntos de la capital y Níjar como El Alquián, Pujaire y alrededores, Las Salinas, San Isidro, San Miguel de Cabo de Gata, el Mirador de la Amatista, Cuevas de los Medina o La Isleta del Moro.