Victoria Schawb, la escritora que sueña con mundos extraños, pero reales

Pilar Martín.

Victoria Schwab creció mirando detrás de los armarios para encontrar alguna puerta secreta que la llevara a otros universos, y por eso, ahora que es una de las escritoras más exitosas de la literatura fantástica vive por y para crear historias dirigidas a aquellos lectores que "sueñan con mundos extraños".

Así lo reconoce la estadounidense (1987) durante su visita a Madrid con motivo de una minigira para encontrarse con sus seguidores, una legión de jóvenes y no tan jóvenes que, al igual que ella, "sueñan con mundos extraños".

"Crecí buscando estos mundos -cuenta en una entrevista con Efe- Buscaba puertas detrás del armario, nuevos lugares, y así es como comenzó el camino para escribir novelas fantásticas. 'El Señor de los Anillos' es maravilloso, pero solo podrás acceder a ese mundo a través del libro, y yo prefiero creer que otros mundos se encuentran en cualquier sitio de nuestra vida".

Creadora de trilogías exitosas como "Sombras de Magia" (Minotauro), "Vicious", y de otras aún por publicar en España como la que arranca con "El Archivo" (que también traerá Minotauro en enero de 2020) Schwab reconoce que su trabajo no es "hacer creer en la magia", sino generar "duda" sobre si existe o no, como hacen algunos de sus personajes.

Ésos perfiles cargados de valores que han conquistado el cine y la televisión porque tanto "Sombras de Magia" como "El Archivo" se llevarán al cine y la televisión, respectivamente.

Algo que "nunca" tuvo en sus pensamientos porque empezó a escribir con mucha humildad: "cuando mi primer libro salió a la venta nadie lo leyó, y el segundo tampoco". Y así hasta que llegó "Sombras de Magia", su octava novela, con la que el universo Schwab explotó.

"Pero cada pequeño paso en mi vida es un regalo", destaca esta autora estadounidense (1987) que vive entre Europa y Estados Unidos.

Amiga personal de Neil Gaiman, a quien define como su "mentor", Schwab forma parte de esa pequeña lista de escritores de literatura fantástica que han conseguido traerla a la realidad a través de personajes de carne y hueso, porque se trata de jóvenes autores que no saben separarse de la realidad: "tienes que tener realismo con personajes con identidad".

Por eso en sus obras la mujer está empoderada, y conceptos tradicionales como el embarazo ya no son un símbolo de debilidad, sino de "poder". Explica que escribe historias donde los personajes femeninos son mujeres que "están capacitadas para ser ambiciosas y ser de por si interesantes. Es importante hacerlo sobre todo cuando tienes lectoras jóvenes y lo que no quiero es decirles que si tienen poder serán castigadas o sacrificadas".

De carácter cercano y aparentemente inquieta, la escritora -siempre ataviada con una diadema de orejas de gato- confiesa que para crear esos mundos prefiere los "ambientes ruidosos" como la cafetería en la que se desarrolla esta entrevista.

"Me gusta sentarme en sitios así durante varias horas a trabajar, tomo una taza de te y abro mi ordenador. Lo único que necesito es cafeína y teína y al menos 25 minutos de concentración", relata.

Y es que sí, así es, Schwab crea sus historias en intervalos de 25 minutos durante tres horas al día, como si fueran "bocanadas de tiempo". Una disciplina nada parecida a la que tenia cuando con 19 años decidió "intentar ser escritora".

"Lo hice solo para ver si podría hacerlo. Estaba cansada de tener miedo, de preguntarme continuamente si podría escribir. Así que lo hice, escribí mi primera novela y fue terrible, nunca se publicó y esta fue la parte dura. Pero la mayoría de escritores nunca terminan lo que empezaron y yo sí lo he hecho y me siento poderosa porque he realizado lo que pensaba", concluye con rotundidad.