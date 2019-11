Victoria Abril descubre su estrella en el Paseo de la Fama de Almería

La actriz Victoria Abril ha descubierto esta mañana la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de la capital almeriense, donde esta noche será premiada en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

La actriz, que esta noche recogerá el galardón 'Almería, tierra de cine', ha hablado de su relación con esta tierra y ha destacado que "tiene de todo, sol, desierto, mar y buen tiempo".

"Incluso ahora, que ayer llovía y hoy ha salido el sol para mi estrellita", ha dicho Abril en una rueda de prensa previa al descubrimiento de su lucero, y en la que ha recordado cómo en el 79 pudo rodar en esta provincia una coproducción italoamericana, un 'spaghetti western' titulado 'Yendo hacia ti" que "fue la primera película en 3D".

Aunque no recuerda cómo llegó a ella este papel, ha afirmado que parecía más una "especie de especialista" y que estuvo "dos meses aprendiendo a montar a caballo, a subir rápidamente, a salir rápidamente , a bajarte en la marca".

Ha indicado que en la película la secuestraban los "malos" mientras su pareja se tiraba toda la película galopando" en su búsqueda. "Los malos me hacían muchas perrerías. Me tiré toda la películas tirándome hacia la cámara para que luego se viese en 3D", ha rememorado.

Además, ha recordado una simpática anécdota sobre una secuencia grabada en la playa en la que tenía que estar atada por los pies a un caballo.

"La especialista hizo un plano general tan bien que parecía un maniquí. El director dijo que había que hacer un plano corto porque parecía un muñeco. Dije de hacerlo yo porque no me gustaba que me doblaran. No me pusieron protección en el culito. Cuando hice el plano, gritaba y gritaba porque todas las chirlas y las coquinas de la playa de Almería me rompieron el culo. Estuve una semana sin poder sentarme", ha relatado.

También ha recordado cómo en una estreno con el director Pedro Almodóvar en Los Ángeles (EEUU) pudo conversar con el también director Quentin Tarantino. "Es forofo de las series B. Vi la admiración en sus ojos hacia mí. Le encanta esa película ('Yendo hacia ti') que ni yo, ni nadie, hemos visto, pero que a Tarantino le encanta", ha bromeado.

Ha revelado, además, que la primera vez que visitó la "inmensa bahía" de Almería fue en el 69 en unas colonias organizadas por la parroquia. Un recuerdo que ha protagonizado otro de las anécdotas del encuentro por el recorte de una foto que atestiguaba ese momento: "Me habéis cortado la cabeza, soy la de abajo, no la de arriba, esa es mi hermana", ha dicho de forma jocosa.

A su vez, ha destacado que aquí ha podido grabar los videoclips de las canciones que compuso para el largometraje francés 'Luna negra' y para la película española 'La fuerza del destino" -en este caso con el guitarrista Niño Josele-, y que ésta es la quinta vez que acude profesionalmente a la provincia almeriense, aunque la haya visita en otras muchas ocasiones en su ámbito personal.

"Tiene de todo (...) Sobre todo, como vecina de Málaga, poder escaparse aquí... De toda la costa mediterránea es el último remanso de paz, naturaleza y parques naturales. Aunque vengas desde Cadaqués, no encontrarás playas naturales, preservadas", como las de Almería, ha sostenido.

Abril ha señalado que hace 35 años que se mudó a vivir a Francia y 20 que no rueda en España, pero que pudo recuperar su "casita de la infancia" precisamente tras localizarla en un trayecto desde Málaga a Almería, provincia esta última en la que estaba grabando su marido.

Por ello, espera en el futuro, en la próxima década, "venir al festival con algún trabajo español". "Bueno, los mismo puedo venir con una película extranjera. Da igual, cualquier excusa es buena para volver a Almería", ha concluido.