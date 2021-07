Victoria Abril cumple años: la gran mentira que descubrió sobre su padre y el reality de TVE para el que suena

Victoria Abril ya no despierta la atención, ni de la prensa ni del público, de la que era objeto hace años cuando era una auténtica diva del séptimo arte. Por algo, es la actriz española más galardonada a nivel internacional: tiene un Oso de Plata de Berlín a la Mejor Interpretación Femenina, dos Conchas de plata a la mejor actriz, un Goya, es premio a la Contribución Europea al Cine Mundial por su trayectoria como intérprete de la Academia Europea del Cine y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; sin pasar por alto que en 2002 fue nombrada caballero de la Legión de Honor francesa. Destaca su participación series como 'Los pazos de Ulloa', 'La Barraca', 'Los jinetes del alba'; sus interpretaciones en películas como 'La Colmena', 'Las bicicletas son para el verano', 'La noche más hermosa' o las cuatro veces a las órdenes de Pedro Almodóvar, 'La ley del deseo ', '¡Átame!', 'Tacones lejanos' y 'Kika'.





Pero la última vez que ha sido protagonista en los medios de comunicación, no se ha debido a un papel protagonista ni a la última película o serie en la gran pantalla o en una plataforma, no. La última vez que apareció en prensa, radio y televisión fue el pasado mes de marzo durante los actos con motivo de la entrega de los Premios Feroz (recogía el Premio Feroz de Honor por su carrera), al desvelar su opinión sobre las vacunas contra la covid, "experimentos sin probar que nos meten rapidito” como si fuéramos “cobayas". Llegó a decir que las vacunas, "no están testadas" y "hay más muertes con vacuna que sin vacuna" en lo que denominó "coronacirco".

La comunidad científica reaccionó, no en tromba, pero casi, contra esas declaraciones y los virólogos y bacteriólogos, auténticos protagonistas de las noticias en la actualidad, intentaron enmendarle la plana. La epidemióloga Margarita Valafirmaba, "yo no soy actriz de teatro, pero ella no es viróloga, claramente". El muy conocido y doctor de Urgencias César Carballocalificaba a Victoria Abril de "excelente actriz" y "analfabeta científica" para añadir que "dice que se ha informado en Youtube, y bueno a mí me sorprende. Que nos han quitado nuestros derechos. Es curioso. El primer derecho es a la vida, y hay un derecho que la Constitución Española no recoge y es a la de respirar uno y yo. Probablemente muchos, estos meses, hemos quitado el derecho a respirar y le hemos metido un tubito en la tráquea y respirar con un respirador, es una pena. A muchos españoles incluso se le ha quitado el derecho de morir con sus seres queridos, como para que venga ahora esta señora a decir que esto es una gripe. Cuando hemos quitado esos derechos, y por culpa con gente como esta les escucho decir esto, es verdaderamente lo que me molesta" [declaraciones del galeno en 'La Sexta Noche' el 28 de febrero].

Tal fue la polémica que Victoria Abril se disculpaba en la entrega de los premios: "siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa y, hablando sin filtros, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Todas las vidas cuentan, ¡creedme, por favor!".

Como nunca ha tenido pelos en la lengua para decir lo que piensa, se sospecha que va a ser una de las concursantes de 'MasterChef Celebrity 6' que más juego va a dar y que más polémicas va a crear.

La azafa contable del "Un, dos, tres ..."

De pequeñita se veía encima de un escenario pero no actuando sino bailando, haciendo con sus puntas assemblé, arabesque, battu... porque el ballet era su pasión. Sin embargo, se cruzó en su vida el cine y la televisión. Con tan solo 16 años hizo un pequeño papel en 'Robin y Marian' con Sean Connery y Audrey Hepburn que se rodó, en parte, en Navarra.

Ian Holm como el Rey John en la maravillosa "Robin y Marian".



Junto a una debutante Victoria Abril. Vestidos por Yvonne Blake. Con decorados de Gil Parrondo. Música de Barry, foto de Watkin. Rodaje en España. Y dirigida por el enorme Richard Lester.



¿Qué más se puede pedir? pic.twitter.com/BdasteJEc4 — Víctor Matellano (@VMatellano) June 20, 2020

En 1976, la descubrió Chicho Ibáñez Serrador y la convirtió en la azafata contable del 'Un, dos, tres...responda otra vez' con lo que se hizo un personaje muy popular.





Fue en 1977 cuando descubrió su verdadera vocación con la ayuda del director Vicente Aranda.

Vicente Aranda, su padre cinematográfico y Pedro Almodóvar, su gran valedor

"Ay Vicente... Ahora sí que puedo decir tú eres, has sido y serás siempre: mi faro, mi norte, mi padre a escondidas, mi más fiel director, amigo, productor, compañero de fatigas, 40 años de camino juntos, y el más fértil… ¡13 criaturitas!", escribía Victoria a modo de carta de despedida del director, al enterarse de su muerte, para la revista 'Fotogramas'.

Doce películas rodaron juntos entre las que destacan 'Si te dicen que caí', 'Amantes' o 'Tiempo de silencio'. Tuvieron sus más y sus menos, pero no llegaron a pelearse hasta el extremo que llegó Ana Belén que tras rodar 'La pasión turca' juró que nunca más volvería a ponerse a las ódenes de Aranda.





Desde que rodó 'Kika' en 1993, Pedro Almodóvar no se ha vuelto a acordar de Victoria para sus películas. La actriz reconoce que está como loca por volver a trabrajar con él, por eso cada vez que se ven se lo dice: "Date prisa, Pedro, ¡que se me pasa el arroz!". Almodóvar reconoce que no conoce a ninguna otra actriz que llore mejor que Victoria y que exprese tantos y tan bien los sentimientos tan solo con la mirada. '¡Átame!' fue su primera vez juntos, pero hasta en cuatro ocasiones Victoria ha sido chica Almodóvar.





La ausencia del padre, dos matrimonios y madre protectora

Victoria Mérida Rojas nació en Madrid, pero se crió en Málaga. Creció creyendo que su padre había muerto cuando era muy pequeña, pero la verdad es que se marcho de casa cuando ella nació y nunca más se supo de él. Cuando su abuela le contó la verdad, decidió buscar al padre ausente, pero cuando dio con su paradero era tarde porque había muerto.

Como empezó a trabajar muy joven con Vicente Aranda, siempre ha dicho que el cineasta era el padre que no había tenido. En 1977 se casa en secreto con el futbolista chileno Gustavo Laube del que se separa cinco años después por las peleas continúas que tenían, sobre todo, porque Victoria estaba harta de mantener al futbolista que era algo vago.

En 1982, todavía casada con Laube se marcha a Francia para vivir con el cámara Gérard de Battista, del que se había enamorado. Con Battista tendrá a sus dos hijos, Martin y Félix con los que ha ejercido de madre ultraprotectora manteniéndoles alejados de los focos de los paparazzi.Vivir en París desde principios de los años ochenta del siglo pasado le ha permitido mantener ese anonimato.

Antes de cambiar de vida en Francia hizo sus pinitos en la música, aunque sin mucho éxito.

Musa de Jean-Paul Gaultier, ha llevado sus diseños, a veces imposibles, por la alfombra roja de los grandes premios del cine. Su último trabajo es 'La lista de los deseos' pero, sin duda, vamos a hablar de ella por sus platos y comentarios en el programa de gastronomía versionado a nivel mundial.

¿Soportará las presiones y superará los obstáculos a los que están sometidos los concursantes? A priori se espera mucho de su paso por MasterChef Celebrity, lo veremos.