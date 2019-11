Víctor Manuel:"España es un país maravilloso y variado. El que se quiera perder una parte de él, pues eso que se pierde"

El artista publica hoy 'El gusto es mío', un libro de memorias con la cocina como hilo conductor

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha publicado este jueves 21 de noviembre 'El gusto es mío' (Aguilar), un libro en el que traza "un mapa" por su memoria con la cocina como hilo conductor y como un "canto a España y a un mundo sin banderas" y en el que recorre "recuerdos, olores y sabores" que le han marcado a través de 14 recetas que él mismo ha preparado a lo largo de sus 72 años.

"España es un país maravilloso y tan variado que no te puedes perder nada y el que se quiera perder una parte de él, pues eso que se pierde", ha sentenciado el cantante.

La idea para escribir este libro, según ha explicado el propio Víctor Manuel, surge de su interés y "curiosidad" por la cocina, que comenzó durante su infancia en la Asturias de los años 40 con los platos de su madre y su abuela y se intensificó con su llegada a Madrid en los 60 y sus primeras giras por España y América Latina.

Por esta razón, 'El gusto es mío' es, además de unas "memorias gastronómicas", una "guía práctica" con tintes de "literatura de viajes" en la que el cantautor narra, desde una perspectiva culinaria, curiosidades y costumbres de los lugares que ha visitado y las experiencias que ha vivido en "interminables viajes", rutas por mercados o comidas con amigos y familiares.

"Me invade la melancolía cuando abro los cuadernos de recetas y veo qué cosas he cocinado y para quién", ha subrayado.

Su primer recuerdo gastronómico es "el olor inconfundible e imborrable" de los potes y las fabadas "que han marcado a todo asturiano", aunque ha reconocido que llegar a Madrid le abrió "un universo maravilloso" y diferente a Asturias porque "perseguía" bares temáticos y se quedaba con los sabores para preparar los platos que había comido en su casa.

Víctor Manuel ha asegurado que nunca cocina "por obligación" y ha confesado que, a pesar de que normalmente lo hace para amigos y familiares, le gustaría preparar alguna de sus recetas a José Miguel Monzón, más conocido como 'El Gran Wyoming'.

"NO IRÍA A MASTERCHEF"

Para Víctor Manuel la gastronomía en España "ha cambiado mucho" en los últimos años, especialmente con la popularización en la televisión de los programas de cocina, "que han cambiado la manera de cocinar en casa y ayudan a comer mejor". Así, el cantante ha enfatizado que no iría a un concurso como Masterchef por lo que "sufrió" su hija.

Asimismo, el asturiano ha afirmado que el vanguardismo gastronómico "ha hecho mucho por la cocina en España" porque, a su juicio, ha habido "un salto hacia adelante con un ingenio desbordante".

Pese a sus conocimientos en gastronomía, una afición que se ha hecho un hueco entre la música en la vida del cantautor, ha confesado que aún le da "vértigo" cocinar un plato nuevo, puntualizando que su talón de Aquiles es la cocina vegetariana y vegana.

"La comida vegetariana y vegana me parece atractiva, pero es más complicado encontrar los elementos para cocinarlo. Es algo extraordinario que se sale de lo normal, pero a mi no se me da bien cocinarlo", ha reconocido.

En este nuevo libro Víctor Manuel asocia sabores y olores con sus "mejores recuerdos" y realiza un "recorrido emocional" por anécdotas, viajes, giras y reuniones culinarias que supone "un mapa íntimo de su historia".